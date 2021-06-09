Кременчук доєднається до марафону на ретро автомобілях

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 573 Коментарів: 1

В Умані 12 червня стартує міжнародний марафон на ретро автомобілях, який об'єднає 30 міст України. Українські автомобілісти відродженого київського клубу до 30-річчя Незалежності України відвідають 30 міст на ретро-автомобілях і автомобілях «Запорожець» української команди Ukraine in Rallye Monte-Carlo.

Марафон починає свій шлях з Умані, далі Київ, Канів, Черкаси, Кременчук, Кам'янське, Запоріжжя, Дніпро, Харків, Новомосковськ, Полтава, Олександрія, Кропивницький, Вінниця, Бар, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Зарожани, Хотин, Сучава, Кишинів, Білгород-Дністровський, Одеса та інші міста.