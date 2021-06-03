Єристівський ГЗК забезпечив подачу електроенергії в Єристівці

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ТОВ «Єристівський ГЗК» не допустила техніку та персонал АТ «Полтаваобленерго» на територію підприємства для встановлення несанкціонованого обладнання в незаконний спосіб до отримання всієї необхідної дозвільної документації

З 18 травня жителі села Єристівка залишились без електроенергії. Як повідомляє пресслужба ГЗК, представники АТ «Полтаваобленерго» намагались виконати будівництво лінії електромережі на території кар’єру ЄГЗК (входить до Групи Ferrexpo), не надавши жодної проектної чи дозвільної документації, або документації на земельні ділянки під опори, що є грубим та недопустимим порушенням норм чинного законодавства України. У зв’язку з цим служба охорони підприємства ТОВ «Єристівський ГЗК» не допустила техніку та персонал АТ «Полтаваобленерго» на територію підприємства для встановлення несанкціонованого обладнання до отримання всієї необхідної дозвільної документації.

У зв’язку із незаконним відключенням електропостачання, а також беручи до уваги рішення Протоколу засідання Місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кременчуцького району від 20 травня 2021 р. (№ 13/2021) керівництвом комбінату було прийнято рішення невідкладно вирішити питання стосовно тимчасового забезпечення електроенергією мешканців с. Єристівка.

У якості тимчасового рішення 24 травня підприємство забезпечило за власний кошт доставку та монтування генераторів мешканцям вище згаданого села.

Розуміючи надзвичайно важку ситуацію, в якій опинилися жителі с. Єристівка Кременчуцького району та враховуючи письмове звернення сільського голови Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області Валентини Городянко з проханням терміново відновити електропостачання у будь-який законний спосіб, керівництво Єристівського ГЗК прийняло рішення побудувати за власний кошт окрему мережу для електропостачання с. Єристівка та встановити стаціонарний дизель генератор, що дозволить мешканцям села бути забезпеченими електроенергією.

Така електростанція може живити відразу кілька споживачів сумарною потужністю 160 кВт (176 кВт).

На даний час ЄГЗК виконав усі необхідні роботи та заходи із встановлення генератора і забезпечив електропостачання в с. Єристівка.

- Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат як соціально-відповідальне підприємство завжди допомагає у вирішенні проблем і відгукується на прохання громади. І ця ситуація вкотре доводить, що люди – це пріоритет для підприємств групи Ferrexpo. ТОВ «Єристівський ГЗК» зацікавлене в створенні та підтримці гармонічних відношень, атмосфери взаєморозуміння та довіри на основі соціально-партнерських відносин з місцевими громадами. ЄГЗК сподівається на припинення навмисного створення перешкод для відновлення електропостачання жителям села Єристівка з боку АТ «Полтаваобленерго» та подальше вирішення питання в рамках відповідних норм чинного законодавства України, - повідомили на підприємстві.



