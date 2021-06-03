Зранку місто лишилось без зв'язку: «Київстар» проводив заміну обладнання

Сьогодні, 09:34 Переглядів: 1 813 Коментарів: 3

Третього червня тих, хто рано встає, злякала відсутність мобільного зв'язку оператора «Київстар». Зв'язку не було по всьому місту з 4.00 до 6.50.

Як стало відомо ТЪ, «Київстар» проводив заміну обладнання на кількох базових станціях.