Кременчук

Зранку місто лишилось без зв'язку: «Київстар» проводив заміну обладнання

Сьогодні, 09:34 Переглядів: 1 813 Коментарів: 3

 

Зв'язок відновили до 7.00

Третього червня тих, хто рано встає, злякала відсутність мобільного зв'язку оператора «Київстар». Зв'язку не було по всьому місту з 4.00 до 6.50.

Як стало відомо ТЪ, «Київстар» проводив заміну обладнання на кількох базових станціях.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: мобільний зв'язок Київстар
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Коментарі: 3

79
Bombey:
Сьогодні, 11:53

Задрали, могли бы раскошелиться на информационные смски, а то их сегодня прокляли лет на сто вперед.


11 0
38
777:
Сьогодні, 12:29

Домашнего и сейчас нет 13.30...



...12.30...


2 0
278
Andron777:
Сьогодні, 13:32

Цитата: 777
Домашнего и сейчас нет 13.30...
Роутер перезагрузи 


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