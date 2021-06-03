Зранку місто лишилось без зв'язку: «Київстар» проводив заміну обладнання

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Зв'язок відновили до 7.00
Третього червня тих, хто рано встає, злякала відсутність мобільного зв'язку оператора «Київстар». Зв'язку не було по всьому місту з 4.00 до 6.50.
Як стало відомо ТЪ, «Київстар» проводив заміну обладнання на кількох базових станціях.
Задрали, могли бы раскошелиться на информационные смски, а то их сегодня прокляли лет на сто вперед.
Домашнего и сейчас нет 13.30...
...12.30...