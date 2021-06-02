Українська вакцина від COVID-19: реальність або фантастика?

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 419 Коментарів: 2

Появу препарату варто очкувати не раніше ніж через рік

Наразі в Україні ведеться розробка відразу чотирьох препаратів, двома з них займаються в Національній академії наук. Про таке розповів голова комісії з безпеки та біозахисту при РНБО, академік Сергій Комісаренко на телеканалі «Україна 24».

Появу української вакцини варто чекати щонайменше через рік. Наразі вчені працюють над чотирма вакцинами, дві з яких розробляються в НАН України. Це – субодиничні вакцини, спрямовані проти S-протеїну, шиповидного протеїну.

- Одна вакцина вже зроблена, доклінічні випробування були проведені - так званий україно-американський консорціум, де від України бере участь відома діагностична компанія «Діапроф-Мед», - розповів Комісаренко.

Є й ще один перспективний проєкт – створення вакцини, яка є аналогом Pfizer або Moderma на основі матричної РНК.