Українська вакцина від COVID-19: реальність або фантастика?

Наразі в Україні ведеться розробка відразу чотирьох препаратів, двома з них займаються в Національній академії наук. Про таке розповів голова комісії з безпеки та біозахисту при РНБО, академік Сергій Комісаренко на телеканалі «Україна 24».
Появу української вакцини варто чекати щонайменше через рік. Наразі вчені працюють над чотирма вакцинами, дві з яких розробляються в НАН України. Це – субодиничні вакцини, спрямовані проти S-протеїну, шиповидного протеїну.
Є й ще один перспективний проєкт – створення вакцини, яка є аналогом Pfizer або Moderma на основі матричної РНК.