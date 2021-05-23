З 1 червня на дорогах Полтавщини обмежать рух вантажівок

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 384

Такі обмеження вводяться щороку для збереження дорожнього полотна

Служба автомобільних доріг у Полтавській області попереджає водіїв, що з 1 червня введуть обмеження на рух вантажівок у денну пору при температурі вище +28 С˚ з метою збереження дорожнього покриття.





На дорогах державного значення вже встановили відповідні заборонні знаки та інформаційні щити. Про місця розміщення тимчасових майданчиків для стоянок поінформували центральні органи виконавчої влади та асоціації автомобільних перевізників.





Заборона стосується транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн.





Виключення зроблять лише для вантажівок, що перевозять небезпечні,швидкопсувні вантажі, живих тварин та птицю або здійснюють перевезення, пов’язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.