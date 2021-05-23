Всеукраїнський перепис населення відбудеться в 2023 році: рішення Уряду

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Перепис повинен був початися ще минулого року, але усі кошти перенаправили у фонд боротьби з COVID-19

Український Уряд переніс старт перепису населення на 2023 рік. Про таке під час спілкування з громадянами на «Обозреватель ТВ» заявив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.





Спочатку українців планували порахувати ще у 2020 році, але на заваді стала пандемія. Пізніше обговорювали 2030 рік, проте вирішили спинитися на 2023. Підготовка до перепису повинна початися вже в поточному році.





- Усі кошти були перенесені до фонду подолання коронавірусної інфекції. У 2023 році маємо намір провести традиційний перепис уже з елементами цифрової технології, – пояснив Немчінов.





За словами міністра, Словаччина нещодавно провела електронний перепис громадян, і Україна цілком може скористатися досвідом сусідів. Але в нас перепис буде не суто електронним, а лише з використанням цифрових технологій у певних моментах.