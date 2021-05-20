Концепція розвитку української мови до 2030 року: що вона передбачає

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 313

Згідно програми, державна мова буде активно застосовуватися у всіх сферах життя

Міністр культур та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, до 19 травня Кабінет Міністрів схвалив концепцію державної програми розвитку і функціонування української мови до 2030 року.





- Попереду чимало роботи. Фактично, це і поступова зміна ставлення іншомовних людей до української, усвідомлення важливості даного кроку, і надання можливостей для повноцінного переходу. Добровільного переходу. Бо ми у МКІП притримуємося саме лагідної українізації, яка матиме довготривалий ефект, - написав міністр.





Програма включає такі пункти: