Концепція розвитку української мови до 2030 року: що вона передбачає

Згідно програми, державна мова буде активно застосовуватися у всіх сферах життя
Міністр культур та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, до 19 травня Кабінет Міністрів схвалив концепцію державної програми розвитку і функціонування української мови до 2030 року.
- Попереду чимало роботи. Фактично, це і поступова зміна ставлення іншомовних людей до української, усвідомлення важливості даного кроку, і надання можливостей для повноцінного переходу. Добровільного переходу. Бо ми у МКІП притримуємося саме лагідної українізації, яка матиме довготривалий ефект, - написав міністр.
Програма включає такі пункти:
- обов’язкове використання державної мови працівниками органів влади та місцевого самоврядування під час виконання своїх службових обов’язків, недопущення її дискримінації;
- запуск курсів з вивчення української мови (у тому числі в онлайн-форматі);
- покращення якості викладання державної мови у закладах освіти;
- підтримку та популяризацію української мови за кордоном, зокрема створення системи викладання української мови як іноземної;
- сприяння проведенню наукових досліджень у сфері українського мовознавства та соціолінгвістики, а також української жестової мови;
- підтримку інновацій та розвитку сучасних культурних індустрій, покращення якості україномовного культурного продукту на телебаченні, радіо, у кіно- та відеомережі;
- стимулювання дублювання українською мовою творів класики світового кінематографу;
- подальшу підтримку книговидавничої справи в Україні: видання книг українською мовою, у тому числі перекладної літератури, підвищення конкурентоспроможності української книжкової продукції як на вітчизняному книжковому ринку, так і за межами України.