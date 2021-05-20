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Концепція розвитку української мови до 2030 року: що вона передбачає

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 313

 

Згідно програми, державна мова буде активно застосовуватися у всіх сферах життя

Міністр культур та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, до 19 травня Кабінет Міністрів схвалив концепцію державної програми розвитку і функціонування української мови до 2030 року.


- Попереду чимало роботи. Фактично, це і поступова зміна ставлення іншомовних людей до української, усвідомлення важливості даного кроку, і надання можливостей для повноцінного переходу. Добровільного переходу. Бо ми у МКІП притримуємося саме лагідної українізації, яка матиме довготривалий ефект, - написав міністр.


Програма включає такі пункти:

  • обов’язкове використання державної мови працівниками органів влади та місцевого самоврядування під час виконання своїх службових обов’язків, недопущення її дискримінації;
  • запуск курсів з вивчення української мови (у тому числі в онлайн-форматі);
  • покращення якості викладання державної мови у закладах освіти;
  • підтримку та популяризацію української мови за кордоном, зокрема створення системи викладання української мови як іноземної;
  • сприяння проведенню наукових досліджень у сфері українського мовознавства та соціолінгвістики, а також української жестової мови;
  • підтримку інновацій та розвитку сучасних культурних індустрій, покращення якості україномовного культурного продукту на телебаченні, радіо, у кіно- та відеомережі;
  • стимулювання дублювання українською мовою творів класики світового кінематографу;
  • подальшу підтримку книговидавничої справи в Україні: видання книг українською мовою, у тому числі перекладної літератури, підвищення конкурентоспроможності української книжкової продукції як на вітчизняному книжковому ринку, так і за межами України.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: мова розвиток мови державна мова українська
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