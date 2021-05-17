«Кремінь» завоював «срібло» та «бронзу» міжнародного турніру «Utmost cup»

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Вітаємо вихованців Євгена Маринича та Володимира Дичка з вдалими виступами у Вінниці

Юні вихованці міського футбольного клубу «Кремінь» виступили на міжнародному турнірі Utmost cup. У змаганнях взяли участь вихованці Володимира Дичка та Євгена Маринича.

«Кремінь» 2011 у серії пенальті завоював бронзу Utmost cup





У Вінниці відбувся турнір Utmost Cup, у якому взяли участь вихованці Євгена Маринича «Кремінь» 2011. Участь у змаганнях взяли 40 команд.









Наші хлопці у запеклій боротьбі зупинилися за крок від фіналу. У матчі за 3 місце «Кремінь» зустрівся з «Чорноморцем». Спочатку наші хлопці вигравали 2:0, але на останніх секундах пропустили два голи, перевівши гру в серію пенальті. Холоднокровність та командний дух принесли «Кременю» «бронзові» нагороди турніру.





Кращим півзахисником визнали Макара Чорномора, а кращим воротарем став Іван Панков.













«Кремінь» 2012 завоював «бронзу» міжнародного турніру «Utmost cup»





У Вінниці завершився міжнародний турнір «Utmost cup» серед футболістів 2012 року народження. Змагання проходили з 13 до 16 травня, де змагалися 40 команд не лише з України, а й Молдови. Участь у турнірі взяли вихованці Володимира Дичка «Кремінь» 2012.

Першу гру зіграли з молдовською командою «Спортул» (Кишинів). «Кремінь» переміг суперника з рахунком - 4:0, в наступному матчі розібрався з «Полісся» (Житомир) - 3:2. У грі з «Чемпіоном» (Київ) наші хлопці зазнали першої поразки. В протистоянні з «Атлетик» (Одеса) «Кремінь» переміг суперника - 3:1.

На третій день змагань «Кремінь» боровся в 1/4 фіналу Silver LEAGUE з командою «Майстер м'яча» (Харків), «Кремінь» переміг в серії пенальті - 3:1. У півфіналі «Кремінь» мінімально поступився «Карпатам» (Львів) - 1:2. В боротьбі за третє місце «Кремінь» переміг «Зміну» (Київ) - 3:1.

Кращим гравцем команди став Дмитро Поляков, а кращим воротарем турніру - Денис Баранов.



