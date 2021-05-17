Хокеїсти «Кременчука» 2011 завоювали «срібло» «Kremen Cup»

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 314









































Фото: Артем Коваленко

У Кременчуці на льодовій арені «Айсберг» завершився Всеукраїнський турнір з хокею «Kremen Cup» серед команд 2011 року народження. Участь у змаганнях взяли дві кременчуцькі команди, а також: «Бульдоги», «Донбас», «Дружба-ХТЗ», «Спарта», «Фенікс» та «PRO-хокей».









Дві кременчуцькі команди були представлені у двох групах. У боротьбі за 7-8 місце «Kременчук-2» поступився «Бульдогам» з рахунком - 3:5. А ось інша кременчуцька команда вийшла до фіналу. На льоду «Kременчук» зійшовся з «PRO-хокей», але нашим хлопцям трохи не вистачило, щоб перемогти суперника. У підсумку «PRO-хокей» - став переможцем турніру, а «Кременчук» - завоював «срібні» нагороди.



