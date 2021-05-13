Кременчуцька центральна районна лікарня в пошуках директора: оголосили конкурс

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 858

Хто може претендувати на посаду

Департамент охорони здоров’я оголосив конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «Кременчуцька центральна районна лікарня».





Запропонувати свою кандидатуру може будь-який громадянин України, що має вищу медичну освіту, вищу категорію за лікарською спеціальністю та сертифікат лікаря-спеціаліста за фахом «Організація і управління охороною здоров’я». Також треба мати мінімум 7 років стажу лікарської роботи, з них 1 рік – на керівній посаді.





Обов’язковим для майбутнього очільника лікарні є вільне володіння державною мовою, адже конкурс передбачає проведення письмового іспиту для перевірки знань.





З повним переліком необхідних документів можна ознайомитися за посиланням.





Документи приймаються в період від 14 до 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення. Адреса для подачі заяви та документів: 39600, м. Кременчук, вул. І. Сердюка, 10, кабінет 12. Уточнити інформацію можна за телефоном: 3-41-76.