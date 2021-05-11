Сьогодні у Кременчуці померли дві жінки з коронавірусною хворобою

Вчора, 21:04 Переглядів: 1 015

11 травня в місті зареєстрували п'ятдесят три нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу.



За даними мерії, захворіли двадцять дев'ять жінок віком від 29 до 79 років, двадцять три чоловіки віком від 27 до 90 років та чотирнадцятирічна дитина. Із вперше виявлених випадків захворювання сорок п'ять пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, вісім – лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується сто тридцять два пацієнти. Одужало сімдесят вісім осіб.



На жаль, дві жінки 70 та 71 років померли.



Всього у Кременчуці зареєстровано 8811 хворих, одужало 7661, померло 242.