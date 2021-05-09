Вчора коронавірусну хворобу діагностували у 6 кременчужан

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8 травня в місті зареєстрували шість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.



За даними мерії, захворіли три жінки віком від 37 до 63 років та три чоловіки віком від 20 до 83 років. Із вперше виявлених випадків захворювання п'ять пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, один – лікується в інфекційному шпиталі.



Всього в інфекційних шпиталях лікується сто сорок чотири людини. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Всього в Кременчуці налічують 8752 хворих, одужало 7583, померло 239.





Міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков повідомив, що у місті 8 травня померло четверо людей з COVID-19: три жінки віком 67, 71 та 81 років та 64-річний чоловік. Вони мали хронічні хвороби системи кровообігу.



