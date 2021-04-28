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Фігуристка з Кременчука вперше пробилася до фіналу Всеукраїнських змагань

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 255

 

Спортивний сезон для кременчуцьких спортсменів завершено 

Фігуристка з Кременчука Вікторія Гонтар вперше в історії місцевого спортивного клубу пробилася до фіналу Всеукраїнських змагань. Протягом кількох місяців спортсменка брала участь у змаганнях й за їх результатами увійшла до 18 кращих спортсменів з фігурного катання. Під керівництвом тренерів Дмитрович Т.Г. та Вторової О.В. Вікторія змагалася у фіналі. 


З 21 до 23 квітня у Києві відбувся фінал Всеукраїнських змагань з фігурного катання серед молодшого та середнього віку. Наші спортсменки Вікторія Гонтар та Софія Прилипко успішно дебютували в категорії «Спорт», пройшовши усі 6 етапів. 


Зауважимо, що напередодні в Олександрії відбувся «Кубок снігової королеви», де вихованці СКФК «Айсберг» гідно представили Кременчук. 

  • 1 місце і кубок чемпіона в категорії елут-майстер 2008-2009 Вікторія Гонтар
  • 1 місце та кубок чемпіона в категорії еліт-мастер 2012+ Софія Прилипко 
  • 1 місце та кубок чемпіона в категорії бронза дорослі Ірина Куклинова 
  • 1 місце і кубок чемпіона в категорії інтермедіат 2016 Поліна Литовченко 
  • 1 місце та кубок чемпіона в категорії срібло Єлизавета Данека
  • 2 місце і кубок категорії бронза 2013 Мирослава Сьора
  • 2 місце і кубок категорії пре-бронза 2014 Юлія Шерстнева
  • 3 місце і кубок у категорії новачок 2013 Василіса Берест

Гідно виступили і Дар'я Курудз, Авеліна Мирошниченко, Поліна Бойко, Христина Осинцва і Марія Панагушина. 


Спортивний сезон для наших спортсменів завершений. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: фігурне катання
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