Фігуристка з Кременчука вперше пробилася до фіналу Всеукраїнських змагань

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 255

Фігуристка з Кременчука Вікторія Гонтар вперше в історії місцевого спортивного клубу пробилася до фіналу Всеукраїнських змагань. Протягом кількох місяців спортсменка брала участь у змаганнях й за їх результатами увійшла до 18 кращих спортсменів з фігурного катання. Під керівництвом тренерів Дмитрович Т.Г. та Вторової О.В. Вікторія змагалася у фіналі.





З 21 до 23 квітня у Києві відбувся фінал Всеукраїнських змагань з фігурного катання серед молодшого та середнього віку. Наші спортсменки Вікторія Гонтар та Софія Прилипко успішно дебютували в категорії «Спорт», пройшовши усі 6 етапів.





Зауважимо, що напередодні в Олександрії відбувся «Кубок снігової королеви», де вихованці СКФК «Айсберг» гідно представили Кременчук.

1 місце і кубок чемпіона в категорії елут-майстер 2008-2009 Вікторія Гонтар

1 місце та кубок чемпіона в категорії еліт-мастер 2012+ Софія Прилипко

1 місце та кубок чемпіона в категорії бронза дорослі Ірина Куклинова

1 місце і кубок чемпіона в категорії інтермедіат 2016 Поліна Литовченко

1 місце та кубок чемпіона в категорії срібло Єлизавета Данека

2 місце і кубок категорії бронза 2013 Мирослава Сьора

2 місце і кубок категорії пре-бронза 2014 Юлія Шерстнева

3 місце і кубок у категорії новачок 2013 Василіса Берест

Гідно виступили і Дар'я Курудз, Авеліна Мирошниченко, Поліна Бойко, Христина Осинцва і Марія Панагушина.





Спортивний сезон для наших спортсменів завершений.