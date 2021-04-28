Фігуристка з Кременчука вперше пробилася до фіналу Всеукраїнських змагань

Фігуристка з Кременчука Вікторія Гонтар вперше в історії місцевого спортивного клубу пробилася до фіналу Всеукраїнських змагань. Протягом кількох місяців спортсменка брала участь у змаганнях й за їх результатами увійшла до 18 кращих спортсменів з фігурного катання. Під керівництвом тренерів Дмитрович Т.Г. та Вторової О.В. Вікторія змагалася у фіналі.
З 21 до 23 квітня у Києві відбувся фінал Всеукраїнських змагань з фігурного катання серед молодшого та середнього віку. Наші спортсменки Вікторія Гонтар та Софія Прилипко успішно дебютували в категорії «Спорт», пройшовши усі 6 етапів.
Зауважимо, що напередодні в Олександрії відбувся «Кубок снігової королеви», де вихованці СКФК «Айсберг» гідно представили Кременчук.
Гідно виступили і Дар'я Курудз, Авеліна Мирошниченко, Поліна Бойко, Христина Осинцва і Марія Панагушина.
Спортивний сезон для наших спортсменів завершений.