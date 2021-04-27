Що прописано дрібним шрифтом: з 27 квітня банки зобов’язані чітко роз’яснювати деталі

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 656

Нові правила стосуються кредитних та депозитних договорів, а також відкриття та ведення поточного рахунку

Пресслужба Національного банка України повідомила, що з 27 квітня банки зобов’язані повністю розкривати умови надання послуг, а текст договору має бути надрукований шрифтом не меншим за 11 друкованих пунктів. На приведення документації у належний стан банкам давалося три місяці.





Зокрема, в договорах має міститися наступна інформація:

Конкретна дата повернення внеску, наявність у банка права на подовження строку дії договору по депозиту;

Перелік та вартість додаткових послуг а також умови, за яких можливі зміни процентної ставки і т. ін. по кредитному договору;

Заборонено включати у договір норми, які обмежують право споживача подати жалобу або судовий позов.





«Банкам заборонять міняти умови договору без попереднього надання споживачу інформації про це, вимагати оплату за ще не надані послуги», - сказано в повідомленні НБУ.



