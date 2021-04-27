Кременчук, Споживач, Україна, Світ

Що прописано дрібним шрифтом: з 27 квітня банки зобов’язані чітко роз’яснювати деталі

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 656

 

Нові правила стосуються кредитних та депозитних договорів, а також відкриття та ведення поточного рахунку

Пресслужба Національного банка України повідомила, що з 27 квітня банки зобов’язані повністю розкривати умови надання послуг, а текст договору має бути надрукований шрифтом не меншим за 11 друкованих пунктів. На приведення документації у належний стан банкам давалося три місяці.


Зокрема, в договорах має міститися наступна інформація:

  • Конкретна дата повернення внеску, наявність у банка права на подовження строку дії договору по депозиту;
  • Перелік та вартість додаткових послуг а також умови, за яких можливі зміни процентної ставки і т. ін. по кредитному договору;

Заборонено включати у договір норми, які обмежують право споживача подати жалобу або судовий позов.


«Банкам заборонять міняти умови договору без попереднього надання споживачу інформації про це, вимагати оплату за ще не надані послуги», - сказано в повідомленні НБУ. 


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: банки договор дрібний шрифт
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