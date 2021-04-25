Інсулін буде: Кременчук отримав 5,7 млн грн для хворих на цукровий та нецукровий діабет

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Коштів на інсулін вистачить до кінця року

23 квітня виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про збільшення міського бюджету на 5 млн 797 тис грн. Це гроші, отримані з обласного бюджету Полтавщини.

Із них 5 млн 747 тис грн — це субвенція з держбюджету, призначена на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.



Відповідно до рішення виконкому, кошти спрямують на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет - десмопресином.



Попередньо питання розглядали на засіданні депутатської бюджетної комісії. Як зазначив керівник міського департаменту охорони здоров'я Максим Середа, грошей на інсулін вистачить на друге півріччя для забезпечення діабетиків. Кошти на перше півріччя місто отримало раніше.