Кременчужанин через instagram та olx продавав спецперепустки на транспорт

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У Кременчуці надруковано близько 45 тисяч спецперепусток на транспорт, 43 тисячі - роздали. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький відповідаючи на запитання журналістів.





За його словами в місті була прикра ситуація зі спецперепустками.





- Є один громадянин, який отримав посвідчення - продавав їх через instagram та olx. Цього громадянина вирахували. Ми знаємо кожну людину, якій видали посвідчення та його структуру. У них адреса по Жадова, 6 працівників і один з них продавав перепустку за 300 грн. Відповідне звернення у правоохоронні органі надійшло. Роботу виховну з ним проведуть, - розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький.