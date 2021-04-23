Кременчук, Коронавірус / Карантин

Кременчужанин через instagram та olx продавав спецперепустки на транспорт

Сьогодні, 11:46 Переглядів: 274

 

Чоловіка знайшли 

У Кременчуці надруковано близько 45 тисяч спецперепусток на транспорт, 43 тисячі - роздали. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький відповідаючи на запитання журналістів. 


За його словами в місті була прикра ситуація зі спецперепустками. 


- Є один громадянин, який отримав посвідчення - продавав їх через instagram та olx. Цього громадянина вирахували. Ми знаємо кожну людину, якій видали посвідчення та його структуру. У них адреса по Жадова, 6 працівників і один з них продавав перепустку за 300 грн. Відповідне звернення у правоохоронні органі надійшло. Роботу виховну з ним проведуть, - розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: спецперевезення карантин
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