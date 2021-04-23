У Кременчуці патрульні намагалась оштрафувати перевізника за пасажирів без спецперепусток

Ситуацію обговорили на засіданні штабу
Впровадження спеціальних перепусток та перехід транспорту на спецперевезення не відбувся без казусів. Випадок і штрафом обговорили на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.
Патрульна поліція намагалась оштрафувати одного з перевізників за двох пасажирів у салоні без спецперепусток.
- Так, дійсно виникла така ситуація. Це було у період коли не всі отримали спецперепустки. Пасажири дійсно не мали спеціальних квитків, - відповів на запитання міського голови фахівець управління транспорту Костянтин Назаренко.
- Штрафу немає? Водія лише попередили у перший раз? - уточнив міський голова Віталій Малецький.
- Так, - відповів представник управління транспорту.
- Інколи водії бере людей, бо вони прохають, адже не всі мали можливість отримати. Ми продовжили на один день видачу перепусток й видали більше ніж планували. Адже з'явилися підсніжники, які лише тільки починають працювати у Кременчуці, зі штатом 300-400 осіб. і на ці підприємства ми також повидавали, - додав мер.
Він звернувся ще раз з проханням до управління транспорту, щоб брали батьків з дітьми, навіть якщо вони без проїзних квитків.