Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці патрульні намагалась оштрафувати перевізника за пасажирів без спецперепусток

Сьогодні, 10:43 Переглядів: 1 166 Коментарів: 1

Ситуацію обговорили на засіданні штабу 

Впровадження спеціальних перепусток та перехід транспорту на спецперевезення не відбувся без казусів. Випадок і штрафом обговорили на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації. 


Патрульна поліція намагалась оштрафувати одного з перевізників за двох пасажирів у салоні без спецперепусток. 


- Так, дійсно виникла така ситуація. Це було у період коли не всі отримали спецперепустки. Пасажири дійсно не мали спеціальних квитків, - відповів на запитання міського голови фахівець управління транспорту Костянтин Назаренко.  


- Штрафу немає? Водія лише попередили у перший раз? - уточнив міський голова Віталій Малецький. 


- Так, - відповів представник управління транспорту. 


- Інколи водії бере людей, бо вони прохають, адже не всі мали можливість отримати. Ми продовжили на один день видачу перепусток й видали більше ніж планували. Адже з'явилися підсніжники, які лише тільки починають працювати у Кременчуці, зі штатом 300-400 осіб. і на ці підприємства ми також повидавали, - додав мер. 


Він звернувся ще раз з проханням до управління транспорту, щоб брали батьків з дітьми, навіть якщо вони без проїзних квитків. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: транспорт коронавірус карантин
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Коментарі: 1

274
Pereselenets:
Сьогодні, 11:12

Создали проблему - теперь героически решают


18 0

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