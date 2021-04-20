В травні розпочнеться обстеження і очищення підводної частини пляжів Полтавщини

На Полтавщині обліковано 226 місць відпочинку населення на воді, причому кількість стихійних переважає: 122 проти 104. Про таке на нараді в голови Полтавської ОДА доповів очільник Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Сергій Венгер.
У 15 територіальних громадах області відсутні облаштовані місця відпочинку на воді, а 14 громад добре впоралися з облаштуванням пляжів, серед них і Кременчуцька.
Щороку рятувально-водолазна служба Полтавщини здійснює більше ста обстежень й очищень підводної частини пляжів для відпочинку населення. Цього року фахівці розпочнуть роботи з 5 травня.
Навів пан Венгер і сумну статистику:
Слід зазначити, що всі випадки загибелі людей відбулися поза облаштованими для купання місцями.