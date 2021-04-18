За добу в Україні виявили 10 282 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 160

За вказаний період одужало 6 523 людини в Україні і 10 – у Полтавській області
10 282 нові випадки коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 18 квітня, інформує МОЗ. Зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 274 особи;
- виписано з лікарень – 6 346 осіб;
- летальних випадків – 250;
- одужало – 6 523 особи;
- здійснено тестувань за добу – 60 380 (зокрема методом ПЛР – 27 278, методом ІФА – 6 558);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 544.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 946 510 осіб;
- одужало – 1 482 079 осіб;
- летальних випадків – 39 786;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 942 671.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 480 випадків;
- Вінницька область – 177 випадків;
- Волинська область – 197 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 114 випадків;
- Донецька область – 511 випадків;
- Житомирська область –379 випадків;
- Закарпатська – 106 випадків;
- Запорізька область – 151 випадок;
- Івано-Франківська область – 100 випадків;
- Київська область – 597 випадків;
- Кіровоградська область – 219 випадків;
- Луганська область – 65 випадків;
- Львівська область – 461 випадок;
- Миколаївська область – 468 випадків;
- Одеська область – 595 випадків;
- Полтавська область – 160 випадків;
- Рівненська область – 300 випадків;
- Сумська область – 540 випадків;
- Тернопільська область – 256 випадків;
- Харківська область – 1 590 випадків;
- Херсонська область – 215 випадків;
- Хмельницька область – 540 випадків;
- Черкаська область – 300 випадків;
- Чернівецька область – 174 випадки;
- Чернігівська область – 587 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 65632 випадки захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 160.
Одужали 53593 (+10) жителі області, продовжують лікування 10664 людини, зокрема, 403 дитини. Усього зареєстровано 1375 летальних випадків, нових – 3 (колишній Кобеляцький район – 2; Миргород).
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 24377 (+29);
- Кременчук – 7810 (+65);
- Полтавський район – 3226 (+16);
- Горішні Плавні – 3033;
- Миргород – 2514 (+11);
- Лубни – 2179;
- Лохвицький район – 1975;
- Зіньківський район – 1501;
- Карлівський район – 1476;
- Глобинський район – 1120;
- Пирятинський район – 1095;
- Гадяч – 1006 (+5);
- Шишацький район – 1005;
- Котелевський район – 1001;
- Новосанжарський район – 999 (+13);
- Диканський район – 980;
- Кременчуцький район – 960 (+6);
- Решетилівський район – 907 (+1);
- Миргородський район – 898 (+5);
- Хорольський район – 894;
- Кобеляцький район – 832 (+3)
- Машівський район – 806;
- Гадяцький район – 723 (+6);
- Оржицький район – 650;
- Великобагачанський район – 643;
- Чутівський район – 637;
- Лубенський район – 595;
- Семенівський район – 534;
- Козельщинський район – 526;
- Гребінківський район – 439;
- Чорнухинський район – 291.