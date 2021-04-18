За добу в Україні виявили 10 282 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 160

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За вказаний період одужало 6 523 людини в Україні і 10 – у Полтавській області

10 282 нові випадки коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 18 квітня, інформує МОЗ. Зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 274 особи;

виписано з лікарень – 6 346 осіб;

летальних випадків – 250;

одужало – 6 523 особи;

здійснено тестувань за добу – 60 380 (зокрема методом ПЛР – 27 278, методом ІФА – 6 558);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 544.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 946 510 осіб;

одужало – 1 482 079 осіб;

летальних випадків – 39 786;

проведено ПЛР-тестувань – 8 942 671.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 480 випадків;

Вінницька область – 177 випадків;

Волинська область – 197 випадків;

Дніпропетровська область – 1 114 випадків;

Донецька область – 511 випадків;

Житомирська область –379 випадків;

Закарпатська – 106 випадків;

Запорізька область – 151 випадок;

Івано-Франківська область – 100 випадків;

Київська область – 597 випадків;

Кіровоградська область – 219 випадків;

Луганська область – 65 випадків;

Львівська область – 461 випадок;

Миколаївська область – 468 випадків;

Одеська область – 595 випадків;

Полтавська область – 160 випадків;

Рівненська область – 300 випадків;

Сумська область – 540 випадків;

Тернопільська область – 256 випадків;

Харківська область – 1 590 випадків;

Херсонська область – 215 випадків;

Хмельницька область – 540 випадків;

Черкаська область – 300 випадків;

Чернівецька область – 174 випадки;

Чернігівська область – 587 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 65632 випадки захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 160.



Одужали 53593 (+10) жителі області, продовжують лікування 10664 людини, зокрема, 403 дитини. Усього зареєстровано 1375 летальних випадків, нових – 3 (колишній Кобеляцький район – 2; Миргород).



Географія поширення інфекції: