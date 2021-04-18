Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні виявили 10 282 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 160

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За вказаний період одужало 6 523 людини в Україні і 10 – у Полтавській області

10 282 нові випадки коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 18 квітня, інформує МОЗ. Зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 4 274 особи;
  • виписано з лікарень – 6 346 осіб;
  • летальних випадків – 250;
  • одужало – 6 523 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 60 380 (зокрема методом ПЛР – 27 278, методом ІФА – 6 558);
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 544.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 946 510 осіб;
  • одужало – 1 482 079 осіб;
  • летальних випадків – 39 786;
  • проведено ПЛР-тестувань – 8 942 671.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 480 випадків;
  • Вінницька область – 177 випадків;
  • Волинська область – 197 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1 114 випадків;
  • Донецька область – 511 випадків;
  • Житомирська область –379 випадків;
  • Закарпатська – 106 випадків;
  • Запорізька область – 151 випадок;
  • Івано-Франківська область – 100 випадків;
  • Київська область – 597 випадків;
  • Кіровоградська область – 219 випадків;
  • Луганська область – 65 випадків;
  • Львівська область – 461 випадок;
  • Миколаївська область – 468 випадків;
  • Одеська область – 595 випадків;
  • Полтавська область – 160 випадків;
  • Рівненська область – 300 випадків;
  • Сумська область – 540 випадків;
  • Тернопільська область – 256 випадків;
  • Харківська область – 1 590 випадків;
  • Херсонська область – 215 випадків;
  • Хмельницька область – 540 випадків;
  • Черкаська область – 300 випадків;
  • Чернівецька область – 174 випадки;
  • Чернігівська область – 587 випадків.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 65632 випадки захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 160.


Одужали 53593 (+10) жителі області, продовжують лікування 10664 людини, зокрема, 403 дитини. Усього зареєстровано 1375 летальних випадків, нових – 3 (колишній Кобеляцький район – 2; Миргород).


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 24377 (+29);
  • Кременчук – 7810 (+65);
  • Полтавський район – 3226 (+16);
  • Горішні Плавні – 3033;
  • Миргород – 2514 (+11);
  • Лубни – 2179;
  • Лохвицький район – 1975;
  • Зіньківський район – 1501;
  • Карлівський район – 1476;
  • Глобинський район – 1120;
  • Пирятинський район – 1095;
  • Гадяч – 1006 (+5);
  • Шишацький район – 1005;
  • Котелевський район – 1001;
  • Новосанжарський район – 999 (+13);
  • Диканський район – 980;
  • Кременчуцький район – 960 (+6);
  • Решетилівський район – 907 (+1);
  • Миргородський район – 898 (+5);
  • Хорольський район – 894;
  • Кобеляцький район – 832 (+3)
  • Машівський район – 806;
  • Гадяцький район – 723 (+6);
  • Оржицький район – 650;
  • Великобагачанський район – 643;
  • Чутівський район – 637;
  • Лубенський район – 595;
  • Семенівський район – 534;
  • Козельщинський район – 526;
  • Гребінківський район – 439;
  • Чорнухинський район – 291.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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