Відключення електроенергії 19 квітня: адреси

Світла не буде у зв’язку з проведенням ремонтних робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що в понеділок, 19 квітня, можливі тимчасові перерви в електропостачанні за окремими адресами. Пов’язане це з проведенням планових поточних та капітальних ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж.
З 00.00 до 00.02 відбудуться оперативні перемикання за наступними адресами:
- кварт. 304;
- вул. Рокосовського;
- вул. Велико-Кохнівська;
- вул. Олексія Древаля;
- вул. Ціолковського;
- вул. Спасопреображенського;
- вул. Марусі Чурай;
- вул. Козацька;
- вул. Джерельна;
- вул. Індустріальна;
- вул. Нижньовартівська;
- вул. Великокохнівська;
- пров. Великокохнівський;
- пров. Рокосовського;
- пров. Молочнікова;
- пров. Індустріальний;
- пров. Ціолковського;
- пров. Делегатський;
- пров. Ровенський;
- пров. Ковальова;
- пров. Нечуя Левицького;
- пров. Мечнікова;
- пров. Прибрежний;
- пр. Сонячний;
- пр. Індустріальний;
- туп. Сонячний.
З 05.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Марусі Чурай;
- вул. Козацька;
- вул. Джерельна;
- вул. Олексія Древаля;
- вул. Індустріальна;
- вул. Ціолковського;
- вул. Спасопреображенська;
- вул. Нижньовартівська;
- вул. Великокохнівська;
- вул. Молочнікова;
- вул. Рокосовського;
- пров. Великокохнівський;
- пров. Рокосовського;
- пров. Індустріальний;
- пров. Ціолковського;
- пров. Делегатський;
- пров. Ровенський;
- пр. Індустріальний.
З 06.00 до 18.00 не буде світла у будинках:
- вул. Першотравнева, 43, 43/2, 43А, 43Б;
- вул. Шевченка, 25А, 25Б, 25В, 25Д, 26.
З 08.00 до 17.00 без світла залишаться будинки на вулицях:
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- пров. Декабристів;
- вул. Франка;
- вул. Перекопська;
- вул. Центральна;
- вул. Підгірна;
- туп. Перекопський;
- пров. Героїв Бресту, 20-36;
- просп. Свободи, 40-54.
З 15.00 до 18.00 відключатимуть електроенергію за адресами:
- кварт. 304;
- пров. Ковальова;
- пров. Нечуя Левицького;
- пров. Мечнікова;
- пров. Прибрежний;
- пр. Сонячний;
- туп. Сонячний.