Кременчук

Відключення електроенергії 19 квітня: адреси

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 648

 

Світла не буде у зв’язку з проведенням ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що в понеділок, 19 квітня, можливі тимчасові перерви в електропостачанні за окремими адресами. Пов’язане це з проведенням планових поточних та капітальних ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж.


З 00.00 до 00.02 відбудуться оперативні перемикання за наступними адресами:

  • кварт. 304;
  • вул. Рокосовського;
  • вул. Велико-Кохнівська;
  • вул. Олексія Древаля;
  • вул. Ціолковського;
  • вул. Спасопреображенського;
  • вул. Марусі Чурай;
  • вул. Козацька;
  • вул. Джерельна;
  • вул. Індустріальна;
  • вул. Нижньовартівська;
  • вул. Великокохнівська;
  • пров. Великокохнівський;
  • пров. Рокосовського;
  • пров. Молочнікова;
  • пров. Індустріальний;
  • пров. Ціолковського;
  • пров. Делегатський;
  • пров. Ровенський;
  • пров. Ковальова;
  • пров. Нечуя Левицького;
  • пров. Мечнікова;
  • пров. Прибрежний;
  • пр. Сонячний;
  • пр. Індустріальний;
  • туп. Сонячний.

З 05.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Марусі Чурай;
  • вул. Козацька;
  • вул. Джерельна;
  • вул. Олексія Древаля;
  • вул. Індустріальна;
  • вул. Ціолковського;
  • вул. Спасопреображенська;
  • вул. Нижньовартівська;
  • вул. Великокохнівська;
  • вул. Молочнікова;
  • вул. Рокосовського;
  • пров. Великокохнівський;
  • пров. Рокосовського;
  • пров. Індустріальний;
  • пров. Ціолковського;
  • пров. Делегатський;
  • пров. Ровенський;
  • пр. Індустріальний.

З 06.00 до 18.00 не буде світла у будинках:

  • вул. Першотравнева, 43, 43/2, 43А, 43Б;
  • вул. Шевченка, 25А, 25Б, 25В, 25Д, 26.

З 08.00 до 17.00 без світла залишаться будинки на вулицях:

  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • пров. Декабристів;
  • вул. Франка;
  • вул. Перекопська;
  • вул. Центральна;
  • вул. Підгірна;
  • туп. Перекопський;
  • пров. Героїв Бресту, 20-36;
  • просп. Свободи, 40-54.

З 15.00 до 18.00 відключатимуть електроенергію за адресами:

  • кварт. 304;
  • пров. Ковальова;
  • пров. Нечуя Левицького;
  • пров. Мечнікова;
  • пров. Прибрежний;
  • пр. Сонячний;
  • туп. Сонячний.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Полтаваобленерго графік відключень
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