Відключення електроенергії 19 квітня: адреси

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Світла не буде у зв’язку з проведенням ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що в понеділок, 19 квітня, можливі тимчасові перерви в електропостачанні за окремими адресами. Пов’язане це з проведенням планових поточних та капітальних ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж.





З 00.00 до 00.02 відбудуться оперативні перемикання за наступними адресами:

кварт. 304;

вул. Рокосовського;

вул. Велико-Кохнівська;

вул. Олексія Древаля;

вул. Ціолковського;

вул. Спасопреображенського;

вул. Марусі Чурай;

вул. Козацька;

вул. Джерельна;

вул. Індустріальна;

вул. Нижньовартівська;

вул. Великокохнівська;

пров. Великокохнівський;

пров. Рокосовського;

пров. Молочнікова;

пров. Індустріальний;

пров. Ціолковського;

пров. Делегатський;

пров. Ровенський;

пров. Ковальова;

пров. Нечуя Левицького;

пров. Мечнікова;

пров. Прибрежний;

пр. Сонячний;

пр. Індустріальний;

туп. Сонячний.

З 05.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

вул. Марусі Чурай;

вул. Козацька;

вул. Джерельна;

вул. Олексія Древаля;

вул. Індустріальна;

вул. Ціолковського;

вул. Спасопреображенська;

вул. Нижньовартівська;

вул. Великокохнівська;

вул. Молочнікова;

вул. Рокосовського;

пров. Великокохнівський;

пров. Рокосовського;

пров. Індустріальний;

пров. Ціолковського;

пров. Делегатський;

пров. Ровенський;

пр. Індустріальний.

З 06.00 до 18.00 не буде світла у будинках:

вул. Першотравнева, 43, 43/2, 43А, 43Б;

вул. Шевченка, 25А, 25Б, 25В, 25Д, 26.

З 08.00 до 17.00 без світла залишаться будинки на вулицях:

вул. Володимира Вернадського;

вул. Чернишевського;

вул. Рилєєва;

вул. Портова;

вул. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Манагарова;

вул. Східна;

пров. Декабристів;

вул. Франка;

вул. Перекопська;

вул. Центральна;

вул. Підгірна;

туп. Перекопський;

пров. Героїв Бресту, 20-36;

просп. Свободи, 40-54.

З 15.00 до 18.00 відключатимуть електроенергію за адресами: