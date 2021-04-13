Кременчук, Благодійність

Ferrexpo забезпечила медиків Горішніх Плавнів необхідними витратними матеріалами на найближчі півроку

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 164

 

Лікарі отримали засоби індивідуального захисту та комбінезони

Лікарня «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Горішніх Плавнів отримала нову партію витратних матеріалів провідних світових виробників, поставлених компанією Ferrexpo, на 1,8 млн гривень.


- На жаль, кожен день ми спостерігаємо збільшення кількості хворих та людей з підозрою на коронавірусну інфекцію. І тому ми не маємо жодних підстав для того, щоб оптимістично сприймати ситуацію, а навпаки, повинні думати про те, як захиститися від цієї хвороби і вберегти тих, хто перший її зустрічає, наших медиків, - зазначив міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков.


Мер додав, що захисних комбінезонів та антисептиків вистачить лікарні на найближчі півроку.


- Велика подяка тим керівникам, які роблять такі добрі справи, адже без їх підтримки медицина нашого міста просто б не вижила, - прокоментувала директорка КНП «Центр ПМСД м. Горішні Плавні» Аліна Ковпак.


Компанія Ferrexpo постійно здійснює моніторинг ситуації з рівнем захворюваності на коронавірус в регіоні, в якому підприємства ведуть свою виробничу діяльність і в усій країні, а також оперативно реагує на потреби медичних установ не лише Полтавської області, а й усієї України.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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