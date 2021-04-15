Кращі навчальні заклади світу незабаром відкриватимуть філіали в Україні

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Незабаром іноземні навчальні заклади зможуть відкривати в Україні філіали – відповідне рішення прийняв Кабінет Міністрів.

За інформацією пресслужби МОН, філіали відкриватимуть у формі інститутів, коледжів, професійних коледжів, факультетів або відділень.





«Щоб стати на крок ближче до Європейського союзу, ми відкриваємо нові кордони. Тож відтепер на території Україні передбачено можливість утворення територіальних відокремлених структурних підрозділів іноземних закладів вищої освіти», - зазначив заступник Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко





Головна умова: навчальний заклад повинен входити в 3000 кращих за одним із світових рейтингів (QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings або Academic Ranking of World Universities).





Окрім того, навчальний заклад повинен надати до МОН документи, які містять наступну інформацію:

наявність ліцензії на провадження освітньої діяльності в країні резидентства та документів про акредитацію освітніх програм;

досвід утворення та діяльності територіально відокремлених структурних підрозділів за кордоном;

мету відкриття та види діяльності територіально відокремленого структурного підрозділу, ділові відносини з українськими партнерами та перспективи розвитку співробітництва;

місцезнаходження територіально відокремленого структурного підрозділу, що планується утворити, і заплановану кількість працівників, зокрема іноземних громадян, які працюватимуть у територіально відокремленому структурному підрозділі;

характеристики освітніх програм, що планується реалізовувати.

Не зможуть відкрити філіал заклади, які зареєстровані на території РФ – їм не дадуть дозвіл на ведення освітньої діяльності в Україні.





Цікаво, що відкривати філіали іноземних навчальних закладів заборонено у Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові та Львові. Таким чином, випускникам з великих міст доведеться переїжджати в менші населені пункти заради навчання.