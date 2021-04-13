Як складатимуть ЗНО у 2021 році: визначили 8 округів проведення тестування

12 квітня на апаратній нараді в Полтавській ОДА обговорили деталі проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році.
ЗНО триватиме з 21 травня по 15 червня, абітурієнти матимуть можливість скласти тести з 13 навчальних дисциплін.
Визначили 8 округів проведення ЗНО: Полтава, Кременчук, Гадяч, Лубни, Миргород, Карлівка, Кобеляки, Пирятин, а всього функціонуватиме 71 пункт тестування.
Мережу пунктів тестування цього року розширили з метою зменшення завантаженості та запобіганню поширення COVID-19:
Департамент здійснив перевірку баз пунктів тестування. Провели навчання, інструктаж і сертифікацію 3106 педагогів, які працюватимуть безпосередньо на пунктах проведення ЗНО.