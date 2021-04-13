Кременчук, Освіта, Полтавщина

Як складатимуть ЗНО у 2021 році: визначили 8 округів проведення тестування

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Цього року ЗНО на Полтавщині складатимуть 12 795 учасників

12 квітня на апаратній нараді в Полтавській ОДА обговорили деталі проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році.


ЗНО триватиме з 21 травня по 15 червня, абітурієнти матимуть можливість скласти тести з 13 навчальних дисциплін.


Визначили 8 округів проведення ЗНО: Полтава, Кременчук, Гадяч, Лубни, Миргород, Карлівка, Кобеляки, Пирятин, а всього функціонуватиме 71 пункт тестування.


Мережу пунктів тестування цього року розширили з метою зменшення завантаженості та запобіганню поширення COVID-19:

  • з фізики – в Кременчуці та Лубнах;
  • з математики, географії та біології – у Карлівці, Кобеляках та Пирятині;
  • з англійської мови – у Миргороді та Гадячі.
«Найголовніше провести ЗНО із дотриманням відповідних санітарних заходів, створити безпечні умови: дотримання маскового режиму, соціальної дистанції, обмеження кількості пасажирів в автобусі під час організованого безпечного підвезення випускників до пунктів тестування, контролю за станом здоров’я учнів та персоналу», - наголосила Віта Ковальська, директорка Департаменту освіти і науки.


Департамент здійснив перевірку баз пунктів тестування. Провели навчання, інструктаж і сертифікацію 3106 педагогів, які працюватимуть безпосередньо на пунктах проведення ЗНО.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: ЗНО пункти тестування
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