ХК «Кременчук» вручили бронзові медалі

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Кременчуцька команда в регулярному чемпіонаті фінішувала другою, а у серї плей-офф - зупинилася за крок до фіналу

9 квітня гравцям, керівництву, тренерському штабу та менеджменту ХК «Кременчук» вручили бронзові медалі чемпіонату УХЛ Паріматч сезону-2020/21. Нагадаємо, кременчужани фінішували другими в регулярному чемпіонаті та у плей-оф дійшли до півфінальної стадії.









Додамо, що кременчуцька команда сама стабільна з українських колективів з часу, коли вперше взяла участь в чемпіонаті України. ХК «Кременчук» - єдиний хокейний клуб в Україні, який завойовував нагороди національного чемпіонату сім років поспіль з 2015 року: ставав чемпіоном країни 2020, тричі вигравав срібло (2015, 2017, 2018) та три рази – бронзу (2016, 2019, 2021). Також «містяни» тричі вигравали регулярний чемпіонат (2015, 2017, 2020), двічі фінішували другими (2019, 2021) та два рази третіми (2016, 2018).





Орлов, Коробов та Дубінін очолюють гонку бомбардирів плей-оф





Одразу три нападника ХК «Кременчук» очолюють гонку бомбардирів плей-оф УХЛ Паріматч сезону-2020/21. Найкращий з 10 (6+4) очками - Дмитро Орлов.

Другим іде Олександр Коробов – 9 (4+5), третім – Артем Дубінін – 8 (2+8). Орлов з 6 шайбами найкращий снайпер, Дубінін з 6 передачами перший серед асистентів.





Нагадаємо, що ХК «Кременчук» став бронзовим призером чемпіонату. Трійку нападників кременчужан можуть обігнати гравці «Донбасу» та «Соколу», які з 16 квітня розпочнуть фінальну серію до чотирьох перемог. Найближчий з переслідувачів форвард столичної команди Ілля Смирнов, на рахунку якого 7 (3+4) балів.