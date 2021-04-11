Три мобільні вагові комплекси незабаром з’являться на дорогах Полтавщини

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 298

Ситуація із перевантаженням автомобілів на дорогах області залишається критичною, повідомляє Агентство місцевих доріг Полтавської області.





Для збереження доріг в належному стані за останні три роки Агентство побудувало 6 майданчиків для вагового контролю. Щодо сертифікованих ваг, то Укртрансбезпека має лише одні такі на всю область.





Тому замість обладнання лабораторії для контролю якості матеріалів на об’єктах Агентство місцевих доріг Полтавської області вирішило придбати 3 мобільні вагові комплекси.





Спільно з регіональним керівником Укртрансбезпеки вивчили особливості роботи сучасних вагових комплексів в Європі, і наразі готують техзавдання на тендер.