Кременчук, Коронавірус / Карантин

За вчора у Кременчуці виявили 63 хворих на COVID-19: чотирьох поклали до лікарень

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 804 Коментарів: 1

 

Серед хворих - 93-річна бабуся і однорічний малюк

7 квітня в Кременчуці зареєстрували 63 нових випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 40 жінок віком від 18 до 93 років, 20 чоловіків віком віком від 22 до 80 років та 3 дитини віком від 1 до 17 років. Із них 59 перебувають на амбулаторному лікуванні, 4 - лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 126 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 53 пацієнта.


Всього зареєстровано 7 191 випадок: одужало 6 020, померло 185.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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Коментарі: 1

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zzzzzz:
Сьогодні, 11:28

сегодня мы официально по Европе на первом месте по количеству новых заражений и по летальности.

Ну должны же мы быть в чем - то первые.


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