За вчора у Кременчуці виявили 63 хворих на COVID-19: чотирьох поклали до лікарень

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7 квітня в Кременчуці зареєстрували 63 нових випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.



Захворіли 40 жінок віком від 18 до 93 років, 20 чоловіків віком віком від 22 до 80 років та 3 дитини віком від 1 до 17 років. Із них 59 перебувають на амбулаторному лікуванні, 4 - лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 126 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 53 пацієнта.



Всього зареєстровано 7 191 випадок: одужало 6 020, померло 185.