Австралійські кролики оселилися в лісі під Кременчуком

Сьогодні, 12:39 Переглядів: 951 Коментарів: 2

У дику природу випустили двох самців та вісім самок

7 квітня у «Кременчуцькому лісовому господарстві» на Полтавщині вперше випустили у дику природу австралійських кроликів, інформує УНІАН.





Двох самців та вісім самочок передав підприємець Вадим Чекаль. Чоловік любить ліс, тому вирішив зробити внесок у збереження дикої природи.









«Спочатку тварин помістять у штучний вольєр, щоб вони адаптувалися – а вже за дві доби вольєр розгородять, щоб кролики могли вільно пересуватися. Виростили їх у Львівській області, а підрощували на фермі в с. Святилівка на Полтавщині», - розповів єгер Олег Швець





В дикій природі у кроликів є вороги – лисиці, вовки та шакали, яких останнім часом побільшало на території лісового господарства. Проте лісівники сподіваються, що умови будуть сприятливі і популяція швидко збільшиться.





У планах – випустити в дику природу кабанів, косуль та інших тварин.