Австралійські кролики оселилися в лісі під Кременчуком

7 квітня у «Кременчуцькому лісовому господарстві» на Полтавщині вперше випустили у дику природу австралійських кроликів, інформує УНІАН.
Двох самців та вісім самочок передав підприємець Вадим Чекаль. Чоловік любить ліс, тому вирішив зробити внесок у збереження дикої природи.
В дикій природі у кроликів є вороги – лисиці, вовки та шакали, яких останнім часом побільшало на території лісового господарства. Проте лісівники сподіваються, що умови будуть сприятливі і популяція швидко збільшиться.
У планах – випустити в дику природу кабанів, косуль та інших тварин.