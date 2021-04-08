Кременчук, Полтавщина

Австралійські кролики оселилися в лісі під Кременчуком

Сьогодні, 12:39 Переглядів: 951 Коментарів: 2

 

У дику природу випустили двох самців та вісім самок

7 квітня у «Кременчуцькому лісовому господарстві» на Полтавщині вперше випустили у дику природу австралійських кроликів, інформує УНІАН.


Двох самців та вісім самочок передав підприємець Вадим Чекаль. Чоловік любить ліс, тому вирішив зробити внесок у збереження дикої природи.


 


«Спочатку тварин помістять у штучний вольєр, щоб вони адаптувалися – а вже за дві доби вольєр розгородять, щоб кролики могли вільно пересуватися. Виростили їх у Львівській області, а підрощували на фермі в с. Святилівка на Полтавщині», - розповів єгер Олег Швець


В дикій природі у кроликів є вороги – лисиці, вовки та шакали, яких останнім часом побільшало на території лісового господарства. Проте лісівники сподіваються, що умови будуть сприятливі і популяція швидко збільшиться.


У планах – випустити в дику природу кабанів, косуль та інших тварин.

2
Автор: Тамара Зінченко Фото: Олег Булашев
Теги: лісгосп тварини
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 2

73
GAndy:
Сьогодні, 13:04

Если кто не в курсе, то вот такая история: все знают, что лет 20 домашние кролики болеют и если не привить, то они вымирают всей колонией. Так вот, болезнь эта искусственная и была выпущена в австралии специально, чтобы уменьшить поголовье неконтролируемо размножающихся кроликов и уничтожающих сельхозпосадки.

Я конечно за кроликов в природе, крольчатина она вкусная. Но чтоб не было их как воробьев, что потом будут давать по гривне за хвост (как с сусликами было).

И еще. Отличие кроликов от зайцев - они живут в норах. Кролик выживет при условии, что сплошной снежный покров не дольше 30 дней. У нас могут быть проблемы. Но ладно, посмотрим.


1 0
1 128
hunter:
Сьогодні, 15:44

Да они скорее передохнут от химии,чем от погодных условий.

 


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх