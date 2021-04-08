Об'єднані мистецтвом та красою: у міській галереї презентували 78 робіт 15 художників

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Фото: Артем Коваленко

У міській художній галереї вперше відкрилася спільна виставка кременчуцьких художників мистецького об'єднання «Творчість» під назвою «Чарівний світ натхнення». У великій залі галереї експонуються 78 робіт 15 авторів, виконаних у різних техніках – олія, акварель, простий олівець, фотоколажі, народний розпис по дереву.





Об'єднанню «Творчість» у цьому році виповнюється 38 років. Його започаткував Василь Вакуленко, який із 1972 року був головним художником Міського палацу культури та створював для нього монументальні декорації. У 1983 році у пана Вакуленка з'явилася ідея згуртувати людей, які надихаються мистецтвом та красою – так і з'явилася «Творчість».





Як розповіла ТЪ директорка художньої галереї Оксана Бойко, у Василя Вакуленка не було спеціальної педагогічної освіти, але був особливий талант навчати людей, він щедро ділився з ними секретами своєї майстерності. Учні приходили до нього у майстерню, він давав їм усе необхідне – фарби, полотна, пензлі – і вони годинами малювали поруч із ним, доки він працював. У цей час художник розповідав своїм гостям про мистецтво та власний досвід, запалюючи та надихаючи їх.





- Тут представлені роботи кременчуцьких художників, деякі з них, дякуючи Вакуленку, вперше взяли пензля до рук і навчилися малювати і любити цю творчість. Раніше це об'єднання починалося як об'єднання художників-аматорів, а потім переросло в новий формат: тут і митці з прекрасною освітою, і поруч ті, хто має природний талант, як кажуть, дар від бога, і розвиває його своїм шляхом, – зазначає Оксана Бойко.





Деякі твори з виставки бачила навіть Європа, їх виставляли в Італії та Німеччині. Крім того, левову частку експозиції займають пейзажні роботи самого Василя Вакуленка.





- Його манера (творчості – ред.) відрізняється від інших, вона дуже світла, пастельна, прозора, навіть, можна сказати, акварельна. Живопис дуже ніжний, делікатний, – каже директорка галереї про доробок митця.





Виставка триватиме до 25 квітня. Її можна відвідати із середи до п'ятниці, з 11.00 до 18.00, а у суботу та неділю - з 11.00 до 18.30 за адресою: вул. Коцюбинського, 4.