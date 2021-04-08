Об'єднані мистецтвом та красою: у міській галереї презентували 78 робіт 15 художників

Вперше відкрилася спільна виставка кременчуцьких художників мистецького об'єднання «Творчість», яке 38 років тому започаткував Василь Вакуленко
У міській художній галереї вперше відкрилася спільна виставка кременчуцьких художників мистецького об'єднання «Творчість» під назвою «Чарівний світ натхнення». У великій залі галереї експонуються 78 робіт 15 авторів, виконаних у різних техніках – олія, акварель, простий олівець, фотоколажі, народний розпис по дереву.
Об'єднанню «Творчість» у цьому році виповнюється 38 років. Його започаткував Василь Вакуленко, який із 1972 року був головним художником Міського палацу культури та створював для нього монументальні декорації. У 1983 році у пана Вакуленка з'явилася ідея згуртувати людей, які надихаються мистецтвом та красою – так і з'явилася «Творчість».
Як розповіла ТЪ директорка художньої галереї Оксана Бойко, у Василя Вакуленка не було спеціальної педагогічної освіти, але був особливий талант навчати людей, він щедро ділився з ними секретами своєї майстерності. Учні приходили до нього у майстерню, він давав їм усе необхідне – фарби, полотна, пензлі – і вони годинами малювали поруч із ним, доки він працював. У цей час художник розповідав своїм гостям про мистецтво та власний досвід, запалюючи та надихаючи їх.
Деякі твори з виставки бачила навіть Європа, їх виставляли в Італії та Німеччині. Крім того, левову частку експозиції займають пейзажні роботи самого Василя Вакуленка.
Виставка триватиме до 25 квітня. Її можна відвідати із середи до п'ятниці, з 11.00 до 18.00, а у суботу та неділю - з 11.00 до 18.30 за адресою: вул. Коцюбинського, 4.