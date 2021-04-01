Прощавайте, гранатові красені: як тепер виглядатимуть тролейбуси Кременчука

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 909 Коментарів: 5

Сьогодні, 1 квітня, «ТелеграфЪ» отримав кілька дзвінків від здивованих кременчужан: люди побачили на дорогах міста оновлені тролейбуси досить незвичного зовнішнього вигляду – кольору веселки.





За інформацією Кременчуцького тролейбусного управління, таке рішення ухвалили, аби поліпшити настрій мешканців міста, зробити Кременчук більш привабливим та позитивним ззовні.





«Дослідження свідчать про те, що в Україні росте рівень невдоволеності життям, люди почуваються нещасними. Тому ми вирішили зробити наші тролейбуси більш позитивними, адже веселка здавна була символом радості та щастя», - значиться у заяві пресслужби тролейбусного управління.





Перший оновлений тролейбус з’явився на маршруті №1, а найближчим часом на дороги виїдуть ще 3 «веселкових» тролейбуси, що курсуватимуть маршрутами №5 та №3б. Протягом наступного місяця в управлінні обіцяють перефарбувати весь автопарк.





Дійсно, такий транспорт радує око, але «веселка» здалася не такою однозначною. Вона має лише шість кольорів – чим нагадує прапор ЛГБТ-спільноти.





Більше того, «Телеграфу» стало відомо, що не лише на міські тролейбуси чекає ребрендінг.





Джерело у парті «За майбутнє» повідомляє, що аналогічним чином планують змінити усім відомий логотип партії, приурочивши таку подію до Всесвітнього дня боротьби з гомофобією. Пов’язано це з тим, що Кременчук позиціонує себе як європейське місто, тож має бути дружнім до всіх верств населення.





Така інформація цілком пояснює, чому вирішили почати з тролейбусів, адже їх закупили саме завдяки кредиту від ЄБРР.