Кременчук

Прощавайте, гранатові красені: як тепер виглядатимуть тролейбуси Кременчука

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 909 Коментарів: 5

 

Ребредндінг торкнеться не лише тролейбусів

Сьогодні, 1 квітня, «ТелеграфЪ» отримав кілька дзвінків від здивованих кременчужан: люди побачили на дорогах міста оновлені тролейбуси досить незвичного зовнішнього вигляду – кольору веселки.


За інформацією Кременчуцького тролейбусного управління, таке рішення ухвалили, аби поліпшити настрій мешканців міста, зробити Кременчук більш привабливим та позитивним ззовні.


«Дослідження свідчать про те, що в Україні росте рівень невдоволеності життям, люди почуваються нещасними. Тому ми вирішили зробити наші тролейбуси більш позитивними, адже веселка здавна була символом радості та щастя», - значиться у заяві пресслужби тролейбусного управління.


Перший оновлений тролейбус з’явився на маршруті №1, а найближчим часом на дороги виїдуть ще 3 «веселкових» тролейбуси, що курсуватимуть маршрутами №5 та №3б. Протягом наступного місяця в управлінні обіцяють перефарбувати весь автопарк.


Дійсно, такий транспорт радує око, але «веселка» здалася не такою однозначною. Вона має лише шість кольорів – чим нагадує прапор ЛГБТ-спільноти.


Більше того, «Телеграфу» стало відомо, що не лише на міські тролейбуси чекає ребрендінг.


Джерело у парті «За майбутнє» повідомляє, що аналогічним чином планують змінити усім відомий логотип партії, приурочивши таку подію до Всесвітнього дня боротьби з гомофобією. Пов’язано це з тим, що Кременчук позиціонує себе як європейське місто, тож має бути дружнім до всіх верств населення.


Така інформація цілком пояснює, чому вирішили почати з тролейбусів, адже їх закупили саме завдяки кредиту від ЄБРР.

10
Автор: ТелеграфЪ Первоапрельский
Теги: приколы
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 5

863
inattentive:
Сьогодні, 15:28

Шутка политикой "попахивает".


5 0
35
FEЯ:
Сьогодні, 15:29

СМЕШНО)))


5 1
156
lag8600:
Сьогодні, 15:33

Чтоб сразу было видно куда везут - на гей-парад!


8 3
64
Akilbupser:
Сьогодні, 16:01

Сколько же это стоило?

 


1 1
257
jondin:
Сьогодні, 16:13

Дослідження свідчать про те, що в Україні росте рівень невдоволеності життям, люди почуваються нещасними. Тому ми вирішили витратити ваши кошти  на всякую херню.

 


1 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх