У Кременчуці несподівано завершили опалювальний сезон

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 3 093 Коментарів: 3

На сайті мерії Кременчука опублікували проєкт рішення про завершення опалювального сезону. Сьогодні, 1 квітня, у терміновому порядку вирішили вимкнути опалення у Кременчуці. За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, тепла погода на вулиці спонукала вимкнути опалення раніше й у терміновому порядку.





Нагадаємо, що рішення про завершення опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування. Це роблять за умови, коли середня температура повітря протягом трьох діб поспіль не нижча за 8 градусів тепла.





Зазначимо, що цими вихідними у Кременчуці очікується пониження температури до 0 градусів та дощ.