Кременчук

У Кременчуці несподівано завершили опалювальний сезон

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 3 093 Коментарів: 3

Рішення прийняли на засіданні в мерії 

На сайті мерії Кременчука опублікували проєкт рішення про завершення опалювального сезону. Сьогодні, 1 квітня, у терміновому порядку вирішили вимкнути опалення у Кременчуці. За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, тепла погода на вулиці спонукала вимкнути опалення раніше й у терміновому порядку. 


Нагадаємо, що рішення про завершення опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування. Це роблять за умови, коли середня температура повітря протягом трьох діб поспіль не нижча за 8 градусів тепла. 


Зазначимо, що цими вихідними у Кременчуці очікується пониження температури до 0 градусів та дощ. 

4
Автор: ТелеграфЪ Первоапрельский
Теги: приколы
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 3

20
booble:
Сьогодні, 14:17

Виталя пре....р тебя просили прикрутить, а не отключать......

 

[Хорошо, что не добавили. Администрация]


8 7
100
orca:
Сьогодні, 14:20

Это просто шутка))) Не волнуйтесь - Виталя не отключит


20 2
863
inattentive:
Сьогодні, 14:50

Шутники однако. Даже если бы и отключили , нашлись бы люди у которых -  мерзнут старики и дети ,... лезет плесень ... и т .д. ( и я от части таких людей понимаю) .


5 6

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх