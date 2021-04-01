У Кременчуці несподівано завершили опалювальний сезон

Рішення прийняли на засіданні в мерії
На сайті мерії Кременчука опублікували проєкт рішення про завершення опалювального сезону. Сьогодні, 1 квітня, у терміновому порядку вирішили вимкнути опалення у Кременчуці. За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, тепла погода на вулиці спонукала вимкнути опалення раніше й у терміновому порядку.
Нагадаємо, що рішення про завершення опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування. Це роблять за умови, коли середня температура повітря протягом трьох діб поспіль не нижча за 8 градусів тепла.
Зазначимо, що цими вихідними у Кременчуці очікується пониження температури до 0 градусів та дощ.