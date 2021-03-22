Легкоатлетка з Кременчука Ольга Ляхова показала це на всю країну й закликала долучитися

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 860

У Головному управлінні ДПС у Полтавській області вже стало гарною традицією в період кампанії декларування зустрічатися з відомими спортсменами. До Кременчуцької ДПІ ГУ ДПС у Полтавській області завітала майстер спорту міжнародного класу, учасниця Олімпійських ігор, п’ятикратний призер чемпіонатів Європи, чемпіонка Європейських ігор і кубка Європи, фіналістка чемпіонатів світу з легкої атлетики Ольга Ляхова.



Спортсменка подала податкову декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік, а також закликала громадян виконати свій конституційний обов’язок та завітати до Кременчуцької ДПІ ГУ ДПС у Полтавській області для подачі декларацій.



Податківці подякували спортсменці та побажали їй нових успіхів у спортивній кар’єрі.





Нагадуємо, що з початку 2021 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, у ході якої необхідно подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи та визначити податкові зобов’язання.



Декларування доходів та сплата податків і зборів з отриманих доходів – обов’язок кожного громадянина, від якого залежить економічний розвиток нашої держави.



Останній день подання декларації – 30 квітня поточного року.