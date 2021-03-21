Кременчуцькі титани завовали нагоди та путівки на чемпіонат Полтавщини

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 256

У Кременчуці, 28 лютого, відбувся чемпіонат Полтавської області з класичного жиму лежачи. У змаганнях взяли участь понад 50 спортсменів з різних куточків області.





Кременчук представляла команда СК «ТИТАН»: Надія Босяк, Денис Виноградний, Олег Сипало, Роман Величко, Олександр Куделя, Сергій Єрофєєв які тренуються під керівництвом віце-президента СК «ТИТАН» Владислава Крамаренка та В’ячеслав Лозицький, Володимир Пилипенко, Владлена Ільченко, яка тренується під керівництвом Володимира Самарцева, також СК «ТИТАН» представляв Костянтин Киценко який тренується самостійно.





Як розповів Телеграфу віце-президент СК Титан Владислав Крамаренко, змагальний день був дуже вдалим для команди СК «ТИТАН», дівчатам вдолось здобули дві нагороди Надія Босяк у в.к. 52 кг серед жінок здобула срібну нагороду.



Владлена Ільченко у в.к. 52 кг серед жінок стала третьою та здобула бронзу.



У ході змагань серед чоловіків Олег Сипало в.к. 59 кг, Костянтин Киценко в.к. 74 кг та Олександр Куделя в.к. 83 кг вибороли золото першості.



Юніори Денис Виноградний та Роман Величко у в.к. 83 кг срібну та бронзову нагороди.



Володимир Пилипенко у в.к. 59 кг будучи дебютантом здобув бронзову нагороду серед юнаків.



Фінальні нагороди для команди здобули ветерани: Сергій Єрофєєв який у в.к. 105 кг здобув золото серед вікової категорії М1 та В’ячеслав Лозицький 1956 року народження на дебютних зманнях оновив рекорди України у класичному жиму лежачи з результатом 152,5 кг серед ветеранів М3 у в.к. 105 кг.



Загалом у переможному кошику нагород СК ТИТАН було 5 золотих, 2 срібні та 3 бронзові медалі.



За підсумком дня Сергій Єрофєєв та В’ячеслав Лозицький пройшли відбір та потрапили до збірної команди Полтавської області для участі у Чемпіонаті України з класичного жиму лежачи, який відбудеться 3-9 квітня у Хмельницькому.