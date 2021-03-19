Під мерією Кременчука підприємці протестували проти можливого локдауну

Сьогодні, 15:06 Переглядів: 943 Коментарів: 2













Фото: Артем Коваленко

Епідеміологічна ситуація по Україні стрімко погіршується, Кременчук зараз знаходиться у помаранчевій зоні, є висока ймовірність введення локдауну у місті найближчим часом. Така ситуація збентежила представників малого бізнесу міста, адже у зв’язку з пандемією вони опинилися на межі банкрутства.









Сьогодні, 19 березня, небайдужі підприємці спільно з представниками руху #SaveФоп зібрались під стінами мерії на одиночні пікети. Такі пікети відбулися не тільки в Кременчуці, а й у Полтаві, Києві та інших містах країни.





До редакції звернулась кременчужанка Ілона, що орендує маленький магазинчик на ринку «Плеяда». Вона – ФОП на 2 групі оподаткування:





Ми знаходимось зараз в дуже складних умовах: покупки у нас лічені, торгівлі немає, оренда, податки, комунальні платежі, ледве виживаємо. А тут ще черговий локдаун маячить. Ще одного ми не переживемо.





У той же час представники руху #SaveФОП направили лист до Кременчуцької міської ради.





У листі зазначається, що влада встановлює вибіркові карантинні обмеження без будь-якої логіки та доцільності, без врахування регіональної специфіки, допускає дискримінацію. Великі мережі працюють навіть з недотриманням карантинних вимог, у той час як роботу дрібних торгових точок і підприємств контролюють правоохоронці. Також підприємців обурює те, що великому бізнесу надається знижка в оплаті оренди землі, у той час як ФОПи мають платити за оренду у повному обсязі.





Підприємці закликали виважено підійти до прийняття рішення про введення карантину у Кременчуці.





Під час засідання виконкому міської ради начальниця міського управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк погодилась із справедливістю вимог протестуючих:





- Дійсно, останнім часом збільшилась кількість порушень правил епідеміологічної безпеки. Так, із 530 перевірених закладів торгівлі у 308 були зауваження. Вкотре закликаю усіх підприємців ретельно дотримуватись карантинних вимог: вдягати маски та рукавички, дезінфікувати поверхні, слідкувати за дотриманням соціальної дистанції. Окремо прошу власників кафе та ресторанів звернути увагу на відстань між столиками та правильне розміщення гостей.





Дала пані Жорняк дала роз’яснення з приводу оподаткування підприємців:





- У разі закриття закладу з причини введення карантину потрібно звернутися до Торгівельно-промислової палати та отримати довідку про форс-мажор, а вже при її наявності з’ясовувати питання зниження або скасування орендної плати безпосередньо з орендодавцем.



Мер Кременчука пан Малецький доручив Людмилі Жорняк підготувати звернення до Кабінету Міністрів України з проханням дозволити роботу торгових точок на відкритому повітрі, ринків та павільйонів за умови дотримання карантинних вимог, як це було під час минулого локдауну.