Під мерією Кременчука підприємці протестували проти можливого локдауну

Епідеміологічна ситуація по Україні стрімко погіршується, Кременчук зараз знаходиться у помаранчевій зоні, є висока ймовірність введення локдауну у місті найближчим часом. Така ситуація збентежила представників малого бізнесу міста, адже у зв’язку з пандемією вони опинилися на межі банкрутства.
Сьогодні, 19 березня, небайдужі підприємці спільно з представниками руху #SaveФоп зібрались під стінами мерії на одиночні пікети. Такі пікети відбулися не тільки в Кременчуці, а й у Полтаві, Києві та інших містах країни.
До редакції звернулась кременчужанка Ілона, що орендує маленький магазинчик на ринку «Плеяда». Вона – ФОП на 2 групі оподаткування:
У той же час представники руху #SaveФОП направили лист до Кременчуцької міської ради.
У листі зазначається, що влада встановлює вибіркові карантинні обмеження без будь-якої логіки та доцільності, без врахування регіональної специфіки, допускає дискримінацію. Великі мережі працюють навіть з недотриманням карантинних вимог, у той час як роботу дрібних торгових точок і підприємств контролюють правоохоронці. Також підприємців обурює те, що великому бізнесу надається знижка в оплаті оренди землі, у той час як ФОПи мають платити за оренду у повному обсязі.
Підприємці закликали виважено підійти до прийняття рішення про введення карантину у Кременчуці.
Під час засідання виконкому міської ради начальниця міського управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк погодилась із справедливістю вимог протестуючих:
Дала пані Жорняк дала роз’яснення з приводу оподаткування підприємців:
Мер Кременчука пан Малецький доручив Людмилі Жорняк підготувати звернення до Кабінету Міністрів України з проханням дозволити роботу торгових точок на відкритому повітрі, ринків та павільйонів за умови дотримання карантинних вимог, як це було під час минулого локдауну.