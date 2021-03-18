Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці росте кількість хворих на COVID-19

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У місті діє 28 санзон

Станом на 17 березня у місті виявлено 38 нових випадків хвороби, а загальна кількість хворих – 355 осіб. Відповідно збільшилась і кількість санітарних зон: тепер їх 28.


По всіх випадках проводяться епідеміологічні розслідування та з’ясовується коло контактних осіб.


 


Кількість хворих зросла і в області: зареєстровано 394 нових випадків, одужало 93 людини. Шестеро пацієнтів, нажаль, померло.


Географія поширення інфекції по області:

  • Полтава – 19 029 (+143);
  • Кременчук – 6 241 (+38);
  • Горішні Плавні – 2 389 (+8);
  • Полтавський район – 2 233 (+46);
  • Миргород – 1 799;
  • Лубни – 1 567;
  • Лохвицький район – 1 500 (+22);
  • Зіньківський район – 1 145 (+18);
  • Карлівський район – 1 038 (+5);
  • Пирятинський район – 856 (+8);
  • Новосанжарський район – 824 (+4);
  • Котелевський район – 821 (+6);
  • Кременчуцький район – 754 (+2);
  • Глобинський район – 750 (+5);
  • Шишацький район – 683 (+2);
  • Гадяч – 677 (+34);
  • Диканський район – 660;
  • Миргородський район – 657;
  • Хорольський район – 653 (+6);
  • Решетилівський район – 605 (+3);
  • Кобеляцький район – 598 (+3);
  • Машівський район – 594 (+14);
  • Чутівський район – 535 (+2);
  • Семенівський район – 464;
  • Великобагачанський район – 458 (+5);
  • Гадяцький район – 426 (+12);
  • Козельщинський район – 381 (+5);
  • Лубенський район –373 (+2);
  • Оржицький район – 323 (+1);
  • Гребінківський район – 288;
  • Чорнухинський район – 239.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов відзначив, що Полтавська територіальна громада знаходиться на межі червоної зони. Він очікує, що найближчим часом Регіональна комісія з питань ТЕБ і НС запровадить в обласному центрі додаткові обмеження в сферах освіти та культури.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: коронавірус статистика заболеваемость карантинна зона
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