У Кременчуці росте кількість хворих на COVID-19

Станом на 17 березня у місті виявлено 38 нових випадків хвороби, а загальна кількість хворих – 355 осіб. Відповідно збільшилась і кількість санітарних зон: тепер їх 28.
По всіх випадках проводяться епідеміологічні розслідування та з’ясовується коло контактних осіб.
Кількість хворих зросла і в області: зареєстровано 394 нових випадків, одужало 93 людини. Шестеро пацієнтів, нажаль, померло.
Географія поширення інфекції по області:
- Полтава – 19 029 (+143);
- Кременчук – 6 241 (+38);
- Горішні Плавні – 2 389 (+8);
- Полтавський район – 2 233 (+46);
- Миргород – 1 799;
- Лубни – 1 567;
- Лохвицький район – 1 500 (+22);
- Зіньківський район – 1 145 (+18);
- Карлівський район – 1 038 (+5);
- Пирятинський район – 856 (+8);
- Новосанжарський район – 824 (+4);
- Котелевський район – 821 (+6);
- Кременчуцький район – 754 (+2);
- Глобинський район – 750 (+5);
- Шишацький район – 683 (+2);
- Гадяч – 677 (+34);
- Диканський район – 660;
- Миргородський район – 657;
- Хорольський район – 653 (+6);
- Решетилівський район – 605 (+3);
- Кобеляцький район – 598 (+3);
- Машівський район – 594 (+14);
- Чутівський район – 535 (+2);
- Семенівський район – 464;
- Великобагачанський район – 458 (+5);
- Гадяцький район – 426 (+12);
- Козельщинський район – 381 (+5);
- Лубенський район –373 (+2);
- Оржицький район – 323 (+1);
- Гребінківський район – 288;
- Чорнухинський район – 239.
Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов відзначив, що Полтавська територіальна громада знаходиться на межі червоної зони. Він очікує, що найближчим часом Регіональна комісія з питань ТЕБ і НС запровадить в обласному центрі додаткові обмеження в сферах освіти та культури.