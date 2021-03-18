У Кременчуці росте кількість хворих на COVID-19

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Станом на 17 березня у місті виявлено 38 нових випадків хвороби, а загальна кількість хворих – 355 осіб. Відповідно збільшилась і кількість санітарних зон: тепер їх 28.





По всіх випадках проводяться епідеміологічні розслідування та з’ясовується коло контактних осіб.









Кількість хворих зросла і в області: зареєстровано 394 нових випадків, одужало 93 людини. Шестеро пацієнтів, нажаль, померло.





Географія поширення інфекції по області:

Полтава – 19 029 (+143);

Кременчук – 6 241 (+38);

Горішні Плавні – 2 389 (+8);

Полтавський район – 2 233 (+46);

Миргород – 1 799;

Лубни – 1 567;

Лохвицький район – 1 500 (+22);

Зіньківський район – 1 145 (+18);

Карлівський район – 1 038 (+5);

Пирятинський район – 856 (+8);

Новосанжарський район – 824 (+4);

Котелевський район – 821 (+6);

Кременчуцький район – 754 (+2);

Глобинський район – 750 (+5);

Шишацький район – 683 (+2);

Гадяч – 677 (+34);

Диканський район – 660;

Миргородський район – 657;

Хорольський район – 653 (+6);

Решетилівський район – 605 (+3);

Кобеляцький район – 598 (+3);

Машівський район – 594 (+14);

Чутівський район – 535 (+2);

Семенівський район – 464;

Великобагачанський район – 458 (+5);

Гадяцький район – 426 (+12);

Козельщинський район – 381 (+5);

Лубенський район –373 (+2);

Оржицький район – 323 (+1);

Гребінківський район – 288;

Чорнухинський район – 239.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов відзначив, що Полтавська територіальна громада знаходиться на межі червоної зони. Він очікує, що найближчим часом Регіональна комісія з питань ТЕБ і НС запровадить в обласному центрі додаткові обмеження в сферах освіти та культури.