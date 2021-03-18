Кременчук

10 орденів «Лицарський Хрест Добровольця» вручили кременчужанам

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 493 Коментарів: 1

 

Після вручення нагород учасники заходу вшанували пам`ять полеглих героїв, поклавши квіти до пам'ятного знаку «Героям АТО»

Народний орден «Лицарський Хрест Добровольця» вручили десяти героям-захисникам України, які в перші дні російської агресії стали на захист рідної землі, свободи, незалежності і територіальної цілісності України, двох з них нагороджено посмертно. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. Орден «Лицарський Хрест Добровольця» відзначено: Антона Кирилова, Петра Боцулу, Олега Мороза, Володимира Страшка, Анатолія Лук’янчука, Анатолія Власова, Юрія Самійленка, Дмитра Водолазького, Олександра Зіміна та Юрія Качура.


Нагородження відбулося 16 березня у міському палаці культури, за ініціативи ГО «Добровольці України», ГО «Відокремлений підрозділ «Всеукраїнська спілка учасників АТО, бойових дій та миротворчих місій, КрНУ ім.Михайла Остоградського та за сприяння виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.  

 

Після вручення нагород учасники заходу вшанували пам`ять полеглих героїв, поклавши квіти до пам'ятного знаку «Героям АТО».

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Пресслужба мерії Кременчука
Теги: нагородження військові День Добровольца
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Коментарі: 1

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expert:
Сьогодні, 10:38

Всех кто без масок к ответственности за нарушение карантинных норм. Администрацию заведения, которая допустила нарушения, тоже. Или у нас Закон не один для всех?


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