Пологові сертифікати у Кременчуці діятимуть разом з фінансуванням на пологи від НСЗУ

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 123

Директор Кременчуцького перинатального центру пояснив, що сертифікат охоплює всю вагітність, а НСЗУ оплачує лише пологи

Пологові сертифікати, які видавали майбутнім мамам у Кременчуці, діятимуть разом з фінансуванням від Національної служби здоров’я України. Про це «Телеграфу» розповів директор Кременчуцького перинатального центру Радомир Сербін.





Нагадаємо, раніше ТЪ повідомляв, що з 1 квітня українки матимуть право на безкоштовне ведення вагітності – медичний заклад укладатиме угоду безпосередньо з НСЗУ.





Радомир Сербін зазначив, що сертифікат має більш ширший перелік послуг, і найголовніше – він охоплює всю вагітність, а НСЗУ оплачує лише пологи – від моменту, коли жінка поступила в пологове відділення:





- Надходження з НСЗУ покривають, в першу чергу, тільки пологи, а сертифікат покриває все ведення вагітності, всі аналізи, обстеження, лікування в гінекологічному відділенні, у відділенні патологій, тобто увесь супровід вагітності, у тому числі й пологи.





Також він додав, що Національна служба здоров’я України може не надати фінансування у повному обсязі, тому без поголових сертифікатів не обійтися.