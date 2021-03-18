Пологові сертифікати у Кременчуці діятимуть разом з фінансуванням на пологи від НСЗУ

Директор Кременчуцького перинатального центру пояснив, що сертифікат охоплює всю вагітність, а НСЗУ оплачує лише пологи
Пологові сертифікати, які видавали майбутнім мамам у Кременчуці, діятимуть разом з фінансуванням від Національної служби здоров’я України. Про це «Телеграфу» розповів директор Кременчуцького перинатального центру Радомир Сербін.
Нагадаємо, раніше ТЪ повідомляв, що з 1 квітня українки матимуть право на безкоштовне ведення вагітності – медичний заклад укладатиме угоду безпосередньо з НСЗУ.
Радомир Сербін зазначив, що сертифікат має більш ширший перелік послуг, і найголовніше – він охоплює всю вагітність, а НСЗУ оплачує лише пологи – від моменту, коли жінка поступила в пологове відділення:
Також він додав, що Національна служба здоров’я України може не надати фінансування у повному обсязі, тому без поголових сертифікатів не обійтися.