Під час аудиту лікарні «Кременчуцька» виявили порушень на 1,5 млн грн: матеріали передали правоохоронцям

Сьогодні, 10:12 Переглядів: 1 460

За недотримання законодавства з фінансових питань на двох посадових осіб медичного закладу склали протоколи про адміністративне правопорушення

Під час планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» аудитори виявили фінансових порушень, що призвели до втрат на суму понад 1,5 млн грн. Як сповістило Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області, контрольний захід охопив період з 1 січня по 31 грудня 2020 року.



Зокрема, підприємство витратило понад 900 тис грн на оплату ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з реконструкцією приймального відділення лікарні, які фактично не були виконані.



Крім того, лікарня сплатила підрядникові за фактично неотримані послуги з технічного нагляду та перерахувала у податок на додану вартість за товари (засоби індивідуального захисту), які звільнені від оподаткування.



Під час ревізії забезпечено відшкодування виявлених фінансових порушень на загальну суму 583 тис грн.



За недотримання законодавства з фінансових питань на двох посадових осіб медичного закладу склали протоколи про адміністративне правопорушення. Матеріали ревізії передали до правоохоронних органів.