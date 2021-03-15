Віднині жодних черг: кременчуцький ЦНАП пропонує призначати час візиту заздалегідь

Сьогодні, 08:41 Переглядів: 418

У мешканців Кременчука є можливість отримати консультації та детальну інформацію щодо послуг, які надає підрозділ

Для отримання будь-яких послуг ЦНАП тепер можна записатись у електронну чергу, а табло при вході до зали консультування зорієнтує, до якого спеціалісту треба підійти.





Щоб записатись в чергу, треба зателефонувати за номером 15-88, 0960971588 або 0668880206.





Таке нововведення стало можливим завдяки програмному забезпеченню від КП «Міськоформлення» і є дуже доречним, адже допоможе уникнути скупчень людей в будівлі. У мешканців Кременчука є можливість отримати консультації та детальну інформацію щодо послуг, які надає підрозділ.

Управління соціального захисту населення:

- з питань оформлення та призначення соціальних допомог: щодня з 8.00 до 17.00;

- з питань забезпечення технічними засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами:

УСЗН Автозаводського району – середа,

УСЗН Крюківського району – четвер.

- з питань оформлення та призначення соціальних допомог: щодня з 8.00 до 17.00; - з питань забезпечення технічними засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами: УСЗН Автозаводського району – середа, УСЗН Крюківського району – четвер. КП «Квартирне управління»:

- квартирний облік - вівторок, п’ятниця з 9.00 до 11.00;

- приватизація – вівторок, четвер з 9.00 до 11.00.

- квартирний облік - вівторок, п’ятниця з 9.00 до 11.00; - приватизація – вівторок, четвер з 9.00 до 11.00. Відділ ведення реєстру громади Автозаводського району: понеділок, середа з 9.00 до 11.00;

вівторок, четвер з 14.00 до 17.00;

п’ятниця з 14.00 до 16.00.

вівторок, четвер з 14.00 до 17.00; п’ятниця з 14.00 до 16.00. КП «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації Кременчуцької міської ради Полтавської області»:

понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, п’ятниця з 9.00 до 16.00

понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, п’ятниця з 9.00 до 16.00 відділ обслуговування громадян (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фону України в Полтавській області:

п’ятниця з 9.00 до 11.00.

ЦНАП нагадує про дотримання карантинних обмежень, що діють в Україні у зв’язку з пандемією COVID, під час відвідування центру.