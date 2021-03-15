Віднині жодних черг: кременчуцький ЦНАП пропонує призначати час візиту заздалегідь

У мешканців Кременчука є можливість отримати консультації та детальну інформацію щодо послуг, які надає підрозділ
Для отримання будь-яких послуг ЦНАП тепер можна записатись у електронну чергу, а табло при вході до зали консультування зорієнтує, до якого спеціалісту треба підійти.
Щоб записатись в чергу, треба зателефонувати за номером 15-88, 0960971588 або 0668880206.
Таке нововведення стало можливим завдяки програмному забезпеченню від КП «Міськоформлення» і є дуже доречним, адже допоможе уникнути скупчень людей в будівлі. У мешканців Кременчука є можливість отримати консультації та детальну інформацію щодо послуг, які надає підрозділ.
- Управління соціального захисту населення:
- з питань оформлення та призначення соціальних допомог: щодня з 8.00 до 17.00;
- з питань забезпечення технічними засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами:
УСЗН Автозаводського району – середа,
УСЗН Крюківського району – четвер.
- КП «Квартирне управління»:
- квартирний облік - вівторок, п’ятниця з 9.00 до 11.00;
- приватизація – вівторок, четвер з 9.00 до 11.00.
- Відділ ведення реєстру громади Автозаводського району: понеділок, середа з 9.00 до 11.00;
вівторок, четвер з 14.00 до 17.00;
п’ятниця з 14.00 до 16.00.
- КП «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації Кременчуцької міської ради Полтавської області»:
понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, п’ятниця з 9.00 до 16.00
- відділ обслуговування громадян (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фону України в Полтавській області:
п’ятниця з 9.00 до 11.00.
ЦНАП нагадує про дотримання карантинних обмежень, що діють в Україні у зв’язку з пандемією COVID, під час відвідування центру.