Кременчук

Віднині жодних черг: кременчуцький ЦНАП пропонує призначати час візиту заздалегідь

Сьогодні, 08:41 Переглядів: 418

 

У мешканців Кременчука є можливість отримати консультації та детальну інформацію щодо послуг, які надає підрозділ

Для отримання будь-яких послуг ЦНАП тепер можна записатись у електронну чергу, а табло при вході до зали консультування зорієнтує, до якого спеціалісту треба підійти.


Щоб записатись в чергу, треба зателефонувати за номером 15-88, 0960971588 або 0668880206.


Таке нововведення стало можливим завдяки програмному забезпеченню від КП «Міськоформлення» і є дуже доречним, адже допоможе уникнути скупчень людей в будівлі. У мешканців Кременчука є можливість отримати консультації та детальну інформацію щодо послуг, які надає підрозділ.

  • Управління соціального захисту населення:
    - з питань оформлення та призначення соціальних допомог: щодня з 8.00 до 17.00;
    - з питань забезпечення технічними засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами:
    УСЗН Автозаводського району – середа,
    УСЗН Крюківського району – четвер.
  • КП «Квартирне управління»:
    - квартирний облік - вівторок, п’ятниця з 9.00 до 11.00;
    - приватизація – вівторок, четвер з 9.00 до 11.00.
  • Відділ ведення реєстру громади Автозаводського району: понеділок, середа з 9.00 до 11.00;
    вівторок, четвер з 14.00 до 17.00;
    п’ятниця з 14.00 до 16.00.
  • КП «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації Кременчуцької міської ради Полтавської області»:
    понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, п’ятниця з 9.00 до 16.00
  • відділ обслуговування громадян (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фону України в Полтавській області:
    п’ятниця з 9.00 до 11.00.

ЦНАП нагадує про дотримання карантинних обмежень, що діють в Україні у зв’язку з пандемією COVID, під час відвідування центру.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: ЦНАП послуги
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