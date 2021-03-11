На Кременчук насувається негода: оголошено жовтий рівень небезпеки

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Місто отримало штормове попередження. Згідно інформації гідрометцентра України, вдень 12 березня очікуються пориви вітру потужністю 15-20 м/с.

Така негода спостерігатиметься по всій Полтавській області, тож синоптики рекомендують зберігати спокій та не покидати будинки без нагальної потреби. Загалом температура повітря коливатиметься між -7ºС вночі та 0º, небо буде вкрито хмарами, а надвечір очікується сніг.





Згідно з прогнозом Gismeteo, очукуються пориви вітру до 15 м/с.





А Sinoptik прогнозує, що температура вдень становитиме близько 0°C, а вночі до -7°C.