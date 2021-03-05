«Кременчук» поступився «сталевим чайкам»

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Вчора, 4 березня, хокейний клуб «Кременчук» приймав «Маріуполь». «Маріуполь» зробив неймовірний камбек з 0:3 і вперше в історії обіграв чинних чемпіонів.





«Кременчук» - «Маріуполь» 4:5 (3:1, 1:1, 0:3)

Шайби: 1:0 Орлов (Созонов, Алексюк, більш.), 1:28; 2:0 Орлов, 08:08; 2:0 Орлов, 08:08; 3:0 Денискін (Яковлєв, Коробов, більш.), 09:38; 3:1 Градусов (Костарєв), 10:09; 4:1 Коробов (Бабрусьов, Григорян), 28:42; 4:2 Чердак (Карпенко, більш.), 31:04; 4:3 Корчоха (Карпенко, Чердак), 40:38; 4:4 Кудрін (Коваленко, Костарєв, більш.), 44:11; 4:5 Зайцев (Костарєв), 53:43;

Кременчук: Давлетшин (Корнієнко); Яковлєв - Александров, Бабрусьов - Григорян, Алексюк - Савицький, Грицьких - Толстушко; Коробов - Дубінін - Денискін (А), Кисельов (К) - Ворона - Тютченко, Орлов - Варава - Созонов, Савченко - Гриценко (А) - Смирнов.

Маріуполь: Гафіуллін (Дуве); Скурихин - Пахмурін, Костарєв - Філімонов, Мельников - Васильєв, Петрухно (А); Чердак (К) - Корчоха - Карпенко (А), Коваленко - Кудрін - Градусов, Луговий - Мазур - Мостовий, Тимченко - Лихачов - Зайцев.









«Кременчук» не став довго розгойдуватися і відкрив рахунок закинутим шайбам вже на другій хвилині зустрічі - спочатку Орлов зробив дубль, а потім Денискін відправив третю шайбу у ворота «чайок». Відповідати команда Вітера почала тільки після екватора періоду, коли Градусов заклав віраж і красивим обведенням відправив шайбу в ворота Давлетшина - 3:1.





У другому періоді команди істотно вирівняли свою гру, однак ігровою перевагою все ж володіли господарі майданчика. І тим не менше за підсумками других 20 хвилин зустрічі команди обмінялися шайбами ​​- на гол від Коробова результативно відповів Чердак.





Третій період «Маріуполь» почав з неймовірного камбека - спочатку Корчоха скоротив рахунок до мінімуму, а потім Кудрін закинув четвертий гол і зрівняв цифри на табло. За 7 хвилин до кінця періоду Зайцев вперше в матчі вивів команду Вітера вперед, поставивши результативну крапку в цій зустрічі.





Підсумок матчу 5:4 на користь «Маріуполя» і «чайки» повертають собі шосте місце в турнірній таблиці. А «Кременчук», в свою чергу, вибув з гонки за перше місце в таблиці з відривом від «Донбасу» в 8 очок.





Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький:

- Подвійне відчуття від матчу. Непогано грали, особливо спочатку, коли забили гарні голи. Але, не вловили момент, коли розпочалася розхлябаність, і у нас деякі гравці почали дозволяти собі вільності в нашій зоні, звідси і пропущені шайби. У кінцівці стрепенулися, але знову ж таки - в більшості треба забивати. Суперник добре виглядав і не дав нам хоча б зрівняти рахунок.





- На Ваш погляд: який момент став в матчі переломним?





- Коли пропускали першу шайбу - одного з основних наших захисників обіграли як стійку. Суперник відчув, що може грати, а ми надламалися психологічно.





Головний тренер «Маріуполя» Сергій Вітер:

- Що стосується початку гри, то ми налаштовувалися - все було сказано, і все таки нам вдалося достукатися. Бувають такі початку, коли все залітає, допустили серйозні помилки. Я задоволений хлопцями, що включилися і не здалися.





Задоволений тим, що тренерської роботи вистачило на три періоди. Також я не побоюся того слова, що ми їхали за двома очками. Ми можемо обігравати - довели і будемо доводити далі. Пацани молодці.





6 березня хокейний клуб Кременчук прийме Дніпро. Початок матчу на льодовій арені Айсберг о 13.00.