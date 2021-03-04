За добу COVID-19 виявили у 10 057 українців, на Полтавщині – у 253

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Щепили за цей час 2 680 осіб, серед них 70 на Полтавщині

10 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 березня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 611 дітей та 388 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано — 3 271 особа;

виписано з лікарень — 2 752 особи;

летальних випадків — 194;

одужало — 4 837 осіб;

здійснено тестувань за добу — 83 086 (зокрема методом ПЛР — 38 068, методом ІФА — 16 265);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 28 753.





За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 1 374 762 особи;

одужало — 1 186 873 особи;

летальних випадків — 26 591;

проведено ПЛР-тестувань — 7 021 993.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Іваноі-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.





Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ — 868 випадків;

Вінницька область — 827 випадків;

Волинська область — 258 випадків;

Дніпропетровська область — 384 випадки;

Донецька область — 280 випадків;

Житомирська область — 888 випадків;

Закарпатська область — 679 випадків;

Запорізька область — 180 випадків;

Івано—Франківська область — 776 випадків;

Київська область — 423 випадки;

Кіровоградська область — 93 випадки;

Луганська область — 53 випадки;

Львівська область — 590 випадків;

Миколаївська область — 197 випадків;

Одеська область — 483 випадки;

Полтавська область — 253 випадки;

Рівненська область — 202 випадки;

Сумська область — 297 випадків;

Тернопільська область — 457 випадків;

Харківська область — 442 випадки;

Херсонська область — 36 випадків;

Хмельницька область — 357 випадків;

Черкаська область — 241 випадок;

Чернівецька область — 626 випадків;

Чернігівська область — 167 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 46 754 випадки захворювання на COVID-19.





Одужали 42 708 жителів області, продовжують лікування 3 055 людей, зокрема 144 дитини.





Усього зареєстровано 991 летальний випадок, нових — 3 (Полтава, Кременчук, Лубни).





За минулу добу зареєстровано нових випадків — 253.





Географія поширення інфекції:

Полтава — 18 086 (+72);

Кременчук —5 928 (+22);

Горішні Плавні — 2 320;

Полтавський район — 1 978 (+26);

Миргород — 1 724 (+16);

Лубни — 1 468;

Лохвицький район — 1 352 (+51);

Зіньківський район — 1 058 (+3);

Карлівський район — 959 (+2);

Пирятинський район — 815 (+2);

Котелевський район — 794;

Новосанжарський район — 772 (+1);

Кременчуцький район — 722 (+2);

Глобинський район — 711 (+4);

Шишацький район — 648 (+2);

Диканський район — 647;

Миргородський район — 641 (+1);

Хорольський район — 621 (+7);

Кобеляцький район — 579;

Гадяч — 572 (+11);

Решетилівський район — 558 (+2);

Машівський район — 532 (+12);

Чутівський район — 518 (+1);

Семенівський район — 453;

Великобагачанський район — 435 (+6);

Козельщинський район — 365 (+3);

Гадяцький район — 363 (+6);

Лубенський район —340;

Оржицький район — 291;

Гребінківський район — 271 (+1);

Чорнухинський район — 233.





Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та з підозрою, становить 17,52%.









2 680 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 3 березня 2021 року в Україні.





Від початку кампанії щеплено 9 568 осіб, з них отримали 1 дозу — 9 568 осіб.





Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область — 60 щеплень;

Волинська область — 90 щеплень;

Дніпропетровська область — 350 щеплень;

Донецька область — 220 щеплень;

Житомирська область — 50 щеплень;

Закарпатська область — 30 щеплень;

Запорізька область — 50 щеплень;

Івано—Франківська область — 54 щеплень;

Київська область — 310 щеплень;

Кіровоградська область — 80 щеплень;

Луганська область — 80 щеплень;

Львівська область — 60 щеплень;

Київ — 90 щеплень;

Миколаївська область — 120 щеплень;

Одеська область — 100 щеплень;

Полтавська область — 70 щеплень;

Рівненська область — 200 щеплень;

Сумська область —40 щеплень;

Тернопільська область — 228 щеплень;

Харківська область — 60 щеплень;

Херсонська область — 50 щеплень;

Хмельницька область — 88 щеплень;

Черкаська область — 60 щеплень;

Чернівецька область — 40 щеплень;

Чернігівська область — 100 щеплень.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Дніпропетровській області (350 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії — також у Донецькій області (840 щеплень).



