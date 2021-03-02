«Кремінь» розписав мирову з «Полтавою»

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 308

Сьогодні, 2 березня, футбольний клуб «Кремінь» розпочав заключний збір підготовки до весняної частини чемпіонату. Кременчужани «розписали мирову» з СК «Полтава».





«Кремінь» - «Полтава» - 0:0

«Кремінь»: Олійник (Данкович, 46), Головко, Мягков (Мілєсін, 61), Білоусов, Демченко, Дудка (Семениха, 46), Івахно (Мурашов, 61), Хацяновський (Луїз Фернандо, 61), Курелєх (Антоніо, 61), Бичков, Галата (ГНП, 46)





5 березня «Кремінь» на своєму полі прийме «Гірник-Спорт». Початок матчу о 13.00.









«Кремінь» орендував Дмитра Семенова





Футбольний клуб «Кремінь» до завершення сезону з Олександрії орендував захисника Дмитра Семенова.





21-річний футболіст - вихованець «Дніпра» (Дніпро), кольори якого захищав у юнацьких чемпіонатах України (ДЮФЛУ). Наступного сезону був переведений до першої команди «дніпрян», за яку дебютував 9 липня 2017 року в кубку України проти СКК «Демня» (відіграв увесь матч).





Наприкінці червня 2018 року відправився до Туреччини на тренувальний збір «Олександрії» й залишився з командою. На правах оренди грав за «Миколаїв» (2019) та «Елгава» (Латвія).









«90% футболістів вийшли на загальний рівень підготовки»: тренер Сергій Свистун





В якому зараз фізичному стані хлопці та як оцінює темп підготовки команди до сезону розповів тренер «синьо-білих» Сергій Свистун.

- Сергій Володимирович, чи правда, що після новорічних свят хлопці виходять в різній фізичний формі?

- Вдома кожен працює індивідуально: хтось виконує роботу, яку ми даємо, хто на половину, а хтось менше. Тому перші збори – втягуючі. Задача підвести до рівномірного рівня підготовки. Це ми робили на першому тижні зборів.

Згодом ставили гравців у різні групи та різний час. Зараз основна маса, близько 90% футболістів, вийшли на загальний рівень підготовки й витримують навантаження.

Щоб вивести команду на пікову форму вибудовується загальний план підготовки. Є необхідний об’єм фізичного навантаження, яке вони повинні виконувати.

- Минулого сезону Ви з нуля будували команду й двічі виводили гравців у пікову форму, перед та після карантину. За рахунок чого вдалося це зробити?

- Є план підготовки. Головне спілкування з футболістами. Минулого року був колектив, який старався виконувати завдання, яке перед ним ставили, збалансувавши склад. Все доводилося робити по ходу чемпіонату – підводити все до одного рівня. Й основне – психологічна мотивація, повинен бути настрой, щоб гравці виходили на поле й повністю віддавалися.

- Команда входить у заключний збір підготовки. Як оцінюєте фізичну форму хлопців?

- У цьому році як ніколи провели хороші збори. Я прихильник жорсткої підготовки. Ми пройшли цю підготовку, хтось менше, хтось краще, а хтось плакав, але терпіли й витримали. Зараз команда загально функціонально готова. Зараз останній етап й переходимо зі швидкісно-силової роботи у швидкісно-тактичну, ще й підготуємося через ігри. Плануємо провести ще 4 контрольні матчі.

Хочу сказати вболівальникам й трохи заспокоїти. Так, це збори, ніколи такого не було, щоб ми на зборах стільки програвали. Але в нас такого не було, що через кожні півроку новий склад, який триває останні два роки. Зараз команда готується.

Задачу, яку поставив президент ми виконаємо. А головне будемо грати – добре грати.