Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 4 285 українців, на Полтавщині – у 97

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 0

 

Одужав за цей час 1 701 українець

4 285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 01 березня 2021 року, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 779 осіб;
  • виписано з лікарень – 872 особи;
  • летальних випадків – 68;
  • одужало – 1 701 особа;
  • здійснено тестувань за добу – 23 066 (зокрема методом ПЛР – 15 394, методом ІФА – 2 621);
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 051.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 352 134 особи;
  • одужало – 1 171 724 особи;
  • летальних випадків – 26 050;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 921 573.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.


Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 156 випадків;
  • Вінницька область – 598 випадків;
  • Волинська область – 65 випадків;
  • Дніпропетровська область – 165 випадків;
  • Донецька область – 54 випадки;
  • Житомирська область – 466 випадків;
  • Закарпатська область – 242 випадки;
  • Запорізька область – 83 випадки;
  • Івано-Франківська область – 526 випадків;
  • Київська область – 208 випадків;
  • Кіровоградська область – 3 випадки;
  • Луганська область – 10 випадків;
  • Львівська область – 315 випадків;
  • Миколаївська область – 190 випадків;
  • Одеська область – 207 випадків;
  • Полтавська область – 97 випадків;
  • Рівненська область – 58 випадків;
  • Сумська область – 120 випадків;
  • Тернопільська область – 178 випадків;
  • Харківська область – 69 випадків;
  • Херсонська область – 20 випадків;
  • Хмельницька область – 32 випадки;
  • Черкаська область – 67 випадків;
  • Чернівецька область – 335 випадків;
  • Чернігівська область – 21 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


 


Від початку карантину на Полтавщині діагностували 46 222 випадки захворювання на COVID-19.


Одужав 42 421 житель області, продовжують лікування 2 824 людини, зокрема 128 дітей.


Всього зареєстровано 977 летальних випадків, нових – 1 (Полтава).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 97.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 17 879 (+55);
  • Кременчук –5 881 (+11);
  • Горішні Плавні – 2 311;
  • Полтавський район – 1 934 (+6);
  • Миргород – 1 703;
  • Лубни – 1 463;
  • Лохвицький район – 1 300 (+18);
  • Зіньківський район – 1047;
  • Карлівський район – 948;
  • Пирятинський район – 811;
  • Котелевський район – 790;
  • Новосанжарський район – 771;
  • Кременчуцький район – 714 (+1);
  • Глобинський район – 706;
  • Шишацький район – 643;
  • Диканський район – 642;
  • Миргородський район – 636;
  • Хорольський район – 605;
  • Кобеляцький район – 578;
  • Гадяч – 561 (+2);
  • Решетилівський район – 551;
  • Машівський район – 518;
  • Чутівський район – 515;
  • Семенівський район – 453;
  • Великобагачанський район – 428;
  • Козельщинський район – 358;
  • Гадяцький район – 357 (+4);
  • Лубенський район –338;
  • Оржицький район – 289;
  • Гребінківський район – 261;
  • Чорнухинський район – 231.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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