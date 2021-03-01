За добу COVID-19 виявили у 4 285 українців, на Полтавщині – у 97

Одужав за цей час 1 701 українець
4 285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 01 березня 2021 року, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 779 осіб;
- виписано з лікарень – 872 особи;
- летальних випадків – 68;
- одужало – 1 701 особа;
- здійснено тестувань за добу – 23 066 (зокрема методом ПЛР – 15 394, методом ІФА – 2 621);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 051.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 352 134 особи;
- одужало – 1 171 724 особи;
- летальних випадків – 26 050;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 921 573.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 156 випадків;
- Вінницька область – 598 випадків;
- Волинська область – 65 випадків;
- Дніпропетровська область – 165 випадків;
- Донецька область – 54 випадки;
- Житомирська область – 466 випадків;
- Закарпатська область – 242 випадки;
- Запорізька область – 83 випадки;
- Івано-Франківська область – 526 випадків;
- Київська область – 208 випадків;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 10 випадків;
- Львівська область – 315 випадків;
- Миколаївська область – 190 випадків;
- Одеська область – 207 випадків;
- Полтавська область – 97 випадків;
- Рівненська область – 58 випадків;
- Сумська область – 120 випадків;
- Тернопільська область – 178 випадків;
- Харківська область – 69 випадків;
- Херсонська область – 20 випадків;
- Хмельницька область – 32 випадки;
- Черкаська область – 67 випадків;
- Чернівецька область – 335 випадків;
- Чернігівська область – 21 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Від початку карантину на Полтавщині діагностували 46 222 випадки захворювання на COVID-19.
Одужав 42 421 житель області, продовжують лікування 2 824 людини, зокрема 128 дітей.
Всього зареєстровано 977 летальних випадків, нових – 1 (Полтава).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 97.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 17 879 (+55);
- Кременчук –5 881 (+11);
- Горішні Плавні – 2 311;
- Полтавський район – 1 934 (+6);
- Миргород – 1 703;
- Лубни – 1 463;
- Лохвицький район – 1 300 (+18);
- Зіньківський район – 1047;
- Карлівський район – 948;
- Пирятинський район – 811;
- Котелевський район – 790;
- Новосанжарський район – 771;
- Кременчуцький район – 714 (+1);
- Глобинський район – 706;
- Шишацький район – 643;
- Диканський район – 642;
- Миргородський район – 636;
- Хорольський район – 605;
- Кобеляцький район – 578;
- Гадяч – 561 (+2);
- Решетилівський район – 551;
- Машівський район – 518;
- Чутівський район – 515;
- Семенівський район – 453;
- Великобагачанський район – 428;
- Козельщинський район – 358;
- Гадяцький район – 357 (+4);
- Лубенський район –338;
- Оржицький район – 289;
- Гребінківський район – 261;
- Чорнухинський район – 231.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.