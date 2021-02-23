Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 4 182 українців, на Полтавщині – у 113

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 254

 

Одужав за цей час 4 351 українець

4 182 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 лютого, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 252 дитини та 219 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 236 осіб;
  • летальних випадків – 153;
  • одужало – 4 351 особа;
  • здійснено тестувань за добу – 49 600 (зокрема методом ПЛР – 23 660, методом ІФА – 14 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 158).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 311 844 особи;
  • одужало – 1 151 777 осіб;
  • летальних випадків – 25 309;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 738 144.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), м. Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.


Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 454 випадки;
  • Вінницька область – 243 випадки;
  • Волинська область – 128 випадків;
  • Дніпропетровська область – 126 випадків;
  • Донецька область – 58 випадків;
  • Житомирська область – 67 випадків;
  • Закарпатська область – 224 випадки;
  • Запорізька область – 159 випадків;
  • Івано-Франківська область – 716 випадків;
  • Київська область – 196 випадків;
  • Кіровоградська область – 19 випадків;
  • Луганська область – 47 випадків;
  • Львівська область – 197 випадків;
  • Миколаївська область – 92 випадки;
  • Одеська область – 159 випадків;
  • Полтавська область – 113 випадків;
  • Рівненська область – 107 випадків;
  • Сумська область – 42 випадки;
  • Тернопільська область – 107 випадків;
  • Харківська область – 188 випадків;
  • Херсонська область – 8 випадків;
  • Хмельницька область – 118 випадків;
  • Черкаська область – 140 випадків;
  • Чернівецька область – 468 випадків;
  • Чернігівська область – 6 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


 


Від початку карантину на Полтавщині діагностували 45 503 випадки захворювання на COVID-19.


Одужали 42 095 (+154) жителів області, продовжують лікування 2 450 людей, зокрема 119 дітей.


Всього зареєстровано 958 летальних випадків, нових – 7 (Полтава – 3; Диканський, Карлівський, Новосанжарський, Полтавський райони).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 113.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 17 613 (+70);
  • Кременчук –5 815 (+2);
  • Горішні Плавні – 2 293 (+6);
  • Полтавський район – 1 870 (+1);
  • Миргород – 1 698 (+3);
  • Лубни – 1 427;
  • Лохвицький район – 1 217;
  • Зіньківський район – 1043 (+1);
  • Карлівський район – 940 (+2);
  • Пирятинський район – 806 (+2);
  • Котелевський район – 784 (+1);
  • Новосанжарський район – 767 (+5);
  • Глобинський район – 706;
  • Кременчуцький район – 704;
  • Диканський район – 641;
  • Шишацький район – 638 (+4);
  • Миргородський район – 631;
  • Хорольський район – 583;
  • Кобеляцький район – 576 (+1);
  • Гадяч – 546 (+1);
  • Решетилівський район – 541 (+5);
  • Чутівський район – 507 (+5);
  • Машівський район – 503;
  • Семенівський район – 448;
  • Великобагачанський район – 423 (+1);
  • Козельщинський район – 356;
  • Гадяцький район – 337;
  • Лубенський район –330 (+1);
  • Оржицький район – 277 (+2);
  • Гребінківський район – 256;
  • Чорнухинський район – 227.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.


 

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх