За добу COVID-19 виявили у 4 182 українців, на Полтавщині – у 113

Одужав за цей час 4 351 українець
4 182 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 лютого, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 252 дитини та 219 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 236 осіб;
- летальних випадків – 153;
- одужало – 4 351 особа;
- здійснено тестувань за добу – 49 600 (зокрема методом ПЛР – 23 660, методом ІФА – 14 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 158).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 311 844 особи;
- одужало – 1 151 777 осіб;
- летальних випадків – 25 309;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 738 144.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), м. Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 454 випадки;
- Вінницька область – 243 випадки;
- Волинська область – 128 випадків;
- Дніпропетровська область – 126 випадків;
- Донецька область – 58 випадків;
- Житомирська область – 67 випадків;
- Закарпатська область – 224 випадки;
- Запорізька область – 159 випадків;
- Івано-Франківська область – 716 випадків;
- Київська область – 196 випадків;
- Кіровоградська область – 19 випадків;
- Луганська область – 47 випадків;
- Львівська область – 197 випадків;
- Миколаївська область – 92 випадки;
- Одеська область – 159 випадків;
- Полтавська область – 113 випадків;
- Рівненська область – 107 випадків;
- Сумська область – 42 випадки;
- Тернопільська область – 107 випадків;
- Харківська область – 188 випадків;
- Херсонська область – 8 випадків;
- Хмельницька область – 118 випадків;
- Черкаська область – 140 випадків;
- Чернівецька область – 468 випадків;
- Чернігівська область – 6 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Від початку карантину на Полтавщині діагностували 45 503 випадки захворювання на COVID-19.
Одужали 42 095 (+154) жителів області, продовжують лікування 2 450 людей, зокрема 119 дітей.
Всього зареєстровано 958 летальних випадків, нових – 7 (Полтава – 3; Диканський, Карлівський, Новосанжарський, Полтавський райони).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 113.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 17 613 (+70);
- Кременчук –5 815 (+2);
- Горішні Плавні – 2 293 (+6);
- Полтавський район – 1 870 (+1);
- Миргород – 1 698 (+3);
- Лубни – 1 427;
- Лохвицький район – 1 217;
- Зіньківський район – 1043 (+1);
- Карлівський район – 940 (+2);
- Пирятинський район – 806 (+2);
- Котелевський район – 784 (+1);
- Новосанжарський район – 767 (+5);
- Глобинський район – 706;
- Кременчуцький район – 704;
- Диканський район – 641;
- Шишацький район – 638 (+4);
- Миргородський район – 631;
- Хорольський район – 583;
- Кобеляцький район – 576 (+1);
- Гадяч – 546 (+1);
- Решетилівський район – 541 (+5);
- Чутівський район – 507 (+5);
- Машівський район – 503;
- Семенівський район – 448;
- Великобагачанський район – 423 (+1);
- Козельщинський район – 356;
- Гадяцький район – 337;
- Лубенський район –330 (+1);
- Оржицький район – 277 (+2);
- Гребінківський район – 256;
- Чорнухинський район – 227.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.