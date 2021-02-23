Ferrexpo вперше відправила окатки на експорт судном класу Newcastlemax

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 548 Коментарів: 1

Група Ferrexpo в лютому поточного року вперше завантажила залізорудними окатками судно класу Newcastlemax. Вантаж був відправлений до Китаю, одержувачем виступила компанія Baowu.





«Завдяки останнім інвестиціям в розвиток логістичних можливостей, Ferrexpo тепер може завантажувати гігантські балкери класу Newcastlemax в нашому порту в Україні. Маючи довжину 300 метрів і ширину 50 метрів, середнє судно класу Newcastlemax може перевозити 185 000 тонн залізорудних окатишів, що приблизно на 15% більше, ніж може перевозити судно класу Capesize. В результаті Ferrexpo може збільшити потенційну ефективність вантажних і логістичних операцій, одночасно забезпечуючи більший обсяг поставок для наших клієнтів», - говориться в повідомленні компанії, де цю подію назвали черговою історичною віхою у розвитку.



