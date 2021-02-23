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Ferrexpo вперше відправила окатки на експорт судном класу Newcastlemax

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 548 Коментарів: 1

До цього компанія працювала з судами типу Capesize

Група Ferrexpo в лютому поточного року вперше завантажила залізорудними окатками судно класу Newcastlemax. Вантаж був відправлений до Китаю, одержувачем виступила компанія Baowu.


«Завдяки останнім інвестиціям в розвиток логістичних можливостей, Ferrexpo тепер може завантажувати гігантські балкери класу Newcastlemax в нашому порту в Україні. Маючи довжину 300 метрів і ширину 50 метрів, середнє судно класу Newcastlemax може перевозити 185 000 тонн залізорудних окатишів, що приблизно на 15% більше, ніж може перевозити судно класу Capesize. В результаті Ferrexpo може збільшити потенційну ефективність вантажних і логістичних операцій, одночасно забезпечуючи більший обсяг поставок для наших клієнтів», - говориться в повідомленні компанії, де цю подію назвали черговою історичною віхою у розвитку.


1
Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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Коментарі: 1

112
ЯмЩик:
Сьогодні, 10:56

Яму Ж,,,ло роет все  больше и больше. Бабла ему тва,,,и мало.


3 0

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