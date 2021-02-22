«Пухкий сніг – гірше піску»: головний патрульний Кременчука змагався у Ice Trail Short

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 109

Керівник патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко взяв участь в зимовому забігу Ice Trail Short. Маршрут проходив засніженими лісами, горами та рівнинами Львівської області, біля села Жовква. Учасники долали дистанцію в складних погодних умовах, милуючись фантастичними краєвидами. Змагання проходили через Яворівський національний природний парк та Регіональний ландшафтний парк «Равське Розточчя».









Олександр Борзенко розповів «Телеграфу», що без підготовки неможливо пройти змагання, адже старт може завдати шкоду здоров'ю.





- Систематична підготовка й постійні різні види бігу, які в загальному за місяць складають 100-150 км. Плюс інші анаеробні навантаження (басейн) й обов'язково загальна фізична підготовка, - поділився Олександр Борзенко. - Зимові забіги завжди дуже складні. Через терморегуляцію (дуже холодно і холодне повітря) + покриття залишає бажати кращого. Слизько, чітко ноги не поставити, тому великий шанс травм якщо не зміцнив м'язи в залі. І пухкий сніг - гірше піску. Так що емоцій багато, але я люблю виклики і труднощі. Так що це лише початок. У цьому році в мене амбітні плани - 100 км за один забіг. І ще кілька великих стартів понад 45 км. Дуже багато поточних забігів на 21 і менше. Рік буде насичений.



