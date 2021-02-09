За добу COVID-19 виявили у 4 489 українців, на Полтавщині – у 49

Одужали за цей час 1 557 українців
4 489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 323 дитини та 133 медпрацівники, повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 445 осіб;
- летальних випадків – 58;
- одужало – 1 557 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 27 188 (зокрема методом ПЛР – 19 616, методом ІФА – 4 697, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 2 875).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 304 456 осіб;
- одужало – 1 146 073 особи;
- летальних випадків – 25 103;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 700 971.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 200 випадків;
- Вінницька область – 482 випадки;
- Волинська область – 96 випадків;
- Дніпропетровська область – 223 випадки;
- Донецька область – 92 випадки;
- Житомирська область – 365 випадків;
- Закарпатська область – 281 випадок;
- Запорізька область – 34 випадки;
- Івано-Франківська область – 618 випадків;
- Київська область – 243 випадки;
- Кіровоградська область – 15 випадків;
- Луганська область – 20 випадків;
- Львівська область – 243 випадки;
- Миколаївська область – 147 випадків;
- Одеська область – 133 випадки;
- Полтавська область – 49 випадків;
- Рівненська область – 91 випадок;
- Сумська область – 134 випадки;
- Тернопільська область – 162 випадки;
- Харківська область – 197 випадків;
- Херсонська область – 42 випадки;
- Хмельницька область – 171 випадок;
- Черкаська область – 54 випадки;
- Чернівецька область – 320 випадків;
- Чернігівська область – 77 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Від початку карантину на Полтавщині діагностували 45 315 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 41 918 жителів області, продовжують лікування 2 446 людей, зокрема 117 дітей.
Всього зареєстровано 951 летальний випадок, нових – 1 (Кременчук).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 49.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 17 523 (+20);
- Кременчук –5 793 (+18);
- Горішні Плавні – 2 287;
- Полтавський район – 1 864 (+4);
- Миргород – 1 695;
- Лубни – 1 414;
- Лохвицький район – 1 217 (+1);
- Зіньківський район – 1040;
- Карлівський район – 938;
- Пирятинський район – 804 (+4);
- Котелевський район – 783;
- Новосанжарський район – 762;
- Глобинський район – 706;
- Кременчуцький район – 701 (+1);
- Диканський район – 641;
- Шишацький район – 634;
- Миргородський район – 631;
- Хорольський район – 578;
- Кобеляцький район – 575;
- Гадяч – 544;
- Решетилівський район – 535;
- Машівський район – 503;
- Чутівський район – 502;
- Семенівський район – 448;
- Великобагачанський район – 422;
- Козельщинський район – 356;
- Гадяцький район – 334 (+1);
- Лубенський район –328;
- Оржицький район – 275;
- Гребінківський район – 256;
- Чорнухинський район – 226.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.