Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
Померло:
Україна23771
Кременчук160
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 4 489 українців, на Полтавщині – у 49

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 313


 

Одужали за цей час 1 557 українців

4 489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 323 дитини та 133 медпрацівники, повідомляє МОЗ.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 445 осіб;
  • летальних випадків – 58;
  • одужало – 1 557 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 27 188 (зокрема методом ПЛР – 19 616, методом ІФА – 4 697, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 2 875).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 304 456 осіб;
  • одужало – 1 146 073 особи;
  • летальних випадків – 25 103;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 700 971.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.


Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 200 випадків;
  • Вінницька область – 482 випадки;
  • Волинська область – 96 випадків;
  • Дніпропетровська область – 223 випадки;
  • Донецька область – 92 випадки;
  • Житомирська область – 365 випадків;
  • Закарпатська область – 281 випадок;
  • Запорізька область – 34 випадки;
  • Івано-Франківська область – 618 випадків;
  • Київська область – 243 випадки;
  • Кіровоградська область – 15 випадків;
  • Луганська область – 20 випадків;
  • Львівська область – 243 випадки;
  • Миколаївська область – 147 випадків;
  • Одеська область – 133 випадки;
  • Полтавська область – 49 випадків;
  • Рівненська область – 91 випадок;
  • Сумська область – 134 випадки;
  • Тернопільська область – 162 випадки;
  • Харківська область – 197 випадків;
  • Херсонська область – 42 випадки;
  • Хмельницька область – 171 випадок;
  • Черкаська область – 54 випадки;
  • Чернівецька область – 320 випадків;
  • Чернігівська область – 77 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


 


Від початку карантину на Полтавщині діагностували 45 315 випадків захворювання на COVID-19.


Одужали 41 918 жителів області, продовжують лікування 2 446 людей, зокрема 117 дітей.


Всього зареєстровано 951 летальний випадок, нових – 1 (Кременчук).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 49.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 17 523 (+20);
  • Кременчук –5 793 (+18);
  • Горішні Плавні – 2 287;
  • Полтавський район – 1 864 (+4);
  • Миргород – 1 695;
  • Лубни – 1 414;
  • Лохвицький район – 1 217 (+1);
  • Зіньківський район – 1040;
  • Карлівський район – 938;
  • Пирятинський район – 804 (+4);
  • Котелевський район – 783;
  • Новосанжарський район – 762;
  • Глобинський район – 706;
  • Кременчуцький район – 701 (+1);
  • Диканський район – 641;
  • Шишацький район – 634;
  • Миргородський район – 631;
  • Хорольський район – 578;
  • Кобеляцький район – 575;
  • Гадяч – 544;
  • Решетилівський район – 535;
  • Машівський район – 503;
  • Чутівський район – 502;
  • Семенівський район – 448;
  • Великобагачанський район – 422;
  • Козельщинський район – 356;
  • Гадяцький район – 334 (+1);
  • Лубенський район –328;
  • Оржицький район – 275;
  • Гребінківський район – 256;
  • Чорнухинський район – 226.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.


 

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх