За добу COVID-19 виявили у 6 531 українця на Полтавщині – у 133

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6 531 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 лютого, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 418 дітей та 285 медпрацівників.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 304 особи;

виписано з лікарень – 1 989 осіб;

летальних випадків – 120;

одужало – 5 857 осіб;

здійснено тестувань за добу – 61 215 (зокрема методом ПЛР – 26 095, методом ІФА – 15 567);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 553.





За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 293 672 особи;

одужало – 1 139 977 осіб;

летальних випадків – 24 972;

проведено ПЛР-тестувань – 6 651 624.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), м. Київ (544), Чернівецькій (458) та Львівській (422) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 544 випадки;

Вінницька область – 581 випадок;

Волинська область – 180 випадків;

Дніпропетровська область – 397 випадків;

Донецька область – 132 випадки;

Житомирська область – 260 випадків;

Закарпатська область – 397 випадків;

Запорізька область – 182 випадки;

Івано-Франківська область – 753 випадки;

Київська область – 365 випадків;

Кіровоградська область – 63 випадки;

Луганська область – 43 випадки;

Львівська область – 422 випадки;

Миколаївська область – 182 випадки;

Одеська область – 238 випадків;

Полтавська область – 133 випадки;

Рівненська область – 134 випадки;

Сумська область – 104 випадки;

Тернопільська область – 217 випадків;

Харківська область – 182 випадки;

Херсонська область – 34 випадки;

Хмельницька область – 197 випадків;

Черкаська область – 155 випадків;

Чернівецька область – 458 випадків;

Чернігівська область – 178 випадків.





Від початку карантину на Полтавщині діагностували 45 128 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 41 875 (+108) жителів області, продовжують лікування 2 304 людини, зокрема 100 дітей.





Всього зареєстровано 949 летальних випадків, нових – 1 (Полтавський район).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 133.





Географія поширення інфекції:

Полтава – 17 447 (+45);

Кременчук –5 762 (+14);

Горішні Плавні – 2 284 (+5);

Полтавський район – 1 853 (+2);

Миргород – 1 691;

Лубни – 1 411 (+11);

Лохвицький район – 1 195 (+3);

Зіньківський район – 1039 (+2);

Карлівський район – 938 (+8);

Пирятинський район – 800;

Котелевський район – 779;

Новосанжарський район – 762;

Глобинський район – 705;

Кременчуцький район – 697 (+5);

Диканський район – 641;

Шишацький район – 633;

Миргородський район – 627;

Хорольський район – 577 (+3);

Кобеляцький район – 574;

Гадяч – 541;

Решетилівський район – 535 (+4);

Машівський район – 500;

Чутівський район – 496 (+1);

Семенівський район – 448 (+9);

Великобагачанський район – 422 (+3);

Козельщинський район – 356;

Гадяцький район – 331;

Лубенський район –328 (+10);

Оржицький район – 275 (+7);

Гребінківський район – 255 (+1);

Чорнухинський район – 226.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.



