За добу COVID-19 виявили у 6 531 українця на Полтавщині – у 133

6 531 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 лютого, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 418 дітей та 285 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 304 особи;
- виписано з лікарень – 1 989 осіб;
- летальних випадків – 120;
- одужало – 5 857 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 61 215 (зокрема методом ПЛР – 26 095, методом ІФА – 15 567);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 553.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 293 672 особи;
- одужало – 1 139 977 осіб;
- летальних випадків – 24 972;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 651 624.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), м. Київ (544), Чернівецькій (458) та Львівській (422) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 544 випадки;
- Вінницька область – 581 випадок;
- Волинська область – 180 випадків;
- Дніпропетровська область – 397 випадків;
- Донецька область – 132 випадки;
- Житомирська область – 260 випадків;
- Закарпатська область – 397 випадків;
- Запорізька область – 182 випадки;
- Івано-Франківська область – 753 випадки;
- Київська область – 365 випадків;
- Кіровоградська область – 63 випадки;
- Луганська область – 43 випадки;
- Львівська область – 422 випадки;
- Миколаївська область – 182 випадки;
- Одеська область – 238 випадків;
- Полтавська область – 133 випадки;
- Рівненська область – 134 випадки;
- Сумська область – 104 випадки;
- Тернопільська область – 217 випадків;
- Харківська область – 182 випадки;
- Херсонська область – 34 випадки;
- Хмельницька область – 197 випадків;
- Черкаська область – 155 випадків;
- Чернівецька область – 458 випадків;
- Чернігівська область – 178 випадків.
Від початку карантину на Полтавщині діагностували 45 128 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 41 875 (+108) жителів області, продовжують лікування 2 304 людини, зокрема 100 дітей.
Всього зареєстровано 949 летальних випадків, нових – 1 (Полтавський район).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 133.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 17 447 (+45);
- Кременчук –5 762 (+14);
- Горішні Плавні – 2 284 (+5);
- Полтавський район – 1 853 (+2);
- Миргород – 1 691;
- Лубни – 1 411 (+11);
- Лохвицький район – 1 195 (+3);
- Зіньківський район – 1039 (+2);
- Карлівський район – 938 (+8);
- Пирятинський район – 800;
- Котелевський район – 779;
- Новосанжарський район – 762;
- Глобинський район – 705;
- Кременчуцький район – 697 (+5);
- Диканський район – 641;
- Шишацький район – 633;
- Миргородський район – 627;
- Хорольський район – 577 (+3);
- Кобеляцький район – 574;
- Гадяч – 541;
- Решетилівський район – 535 (+4);
- Машівський район – 500;
- Чутівський район – 496 (+1);
- Семенівський район – 448 (+9);
- Великобагачанський район – 422 (+3);
- Козельщинський район – 356;
- Гадяцький район – 331;
- Лубенський район –328 (+10);
- Оржицький район – 275 (+7);
- Гребінківський район – 255 (+1);
- Чорнухинський район – 226.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.