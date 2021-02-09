Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
Померло:
Україна23771
Кременчук160
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 6 531 українця на Полтавщині – у 133

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 263

 

6 531 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 лютого, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 418 дітей та 285 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 304 особи;
  • виписано з лікарень – 1 989 осіб;
  • летальних випадків – 120;
  • одужало – 5 857 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 61 215 (зокрема методом ПЛР – 26 095, методом ІФА – 15 567);
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 553.


За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 293 672 особи;
  • одужало – 1 139 977 осіб;
  • летальних випадків – 24 972;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 651 624.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), м. Київ (544), Чернівецькій (458) та Львівській (422) областях.


Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 544 випадки;
  • Вінницька область – 581 випадок;
  • Волинська область – 180 випадків;
  • Дніпропетровська область – 397 випадків;
  • Донецька область – 132 випадки;
  • Житомирська область – 260 випадків;
  • Закарпатська область – 397 випадків;
  • Запорізька область – 182 випадки;
  • Івано-Франківська область – 753 випадки;
  • Київська область – 365 випадків;
  • Кіровоградська область – 63 випадки;
  • Луганська область – 43 випадки;
  • Львівська область – 422 випадки;
  • Миколаївська область – 182 випадки;
  • Одеська область – 238 випадків;
  • Полтавська область – 133 випадки;
  • Рівненська область – 134 випадки;
  • Сумська область – 104 випадки;
  • Тернопільська область – 217 випадків;
  • Харківська область – 182 випадки;
  • Херсонська область – 34 випадки;
  • Хмельницька область – 197 випадків;
  • Черкаська область – 155 випадків;
  • Чернівецька область – 458 випадків;
  • Чернігівська область – 178 випадків.

 


Від початку карантину на Полтавщині діагностували 45 128 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 41 875 (+108) жителів області, продовжують лікування 2 304 людини, зокрема 100 дітей.


Всього зареєстровано 949 летальних випадків, нових – 1 (Полтавський район).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 133.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 17 447 (+45);
  • Кременчук –5 762 (+14);
  • Горішні Плавні – 2 284 (+5);
  • Полтавський район – 1 853 (+2);
  • Миргород – 1 691;
  • Лубни – 1 411 (+11);
  • Лохвицький район – 1 195 (+3);
  • Зіньківський район – 1039 (+2);
  • Карлівський район – 938 (+8);
  • Пирятинський район – 800;
  • Котелевський район – 779;
  • Новосанжарський район – 762;
  • Глобинський район – 705;
  • Кременчуцький район – 697 (+5);
  • Диканський район – 641;
  • Шишацький район – 633;
  • Миргородський район – 627;
  • Хорольський район – 577 (+3);
  • Кобеляцький район – 574;
  • Гадяч – 541;
  • Решетилівський район – 535 (+4);
  • Машівський район – 500;
  • Чутівський район – 496 (+1);
  • Семенівський район – 448 (+9);
  • Великобагачанський район – 422 (+3);
  • Козельщинський район – 356;
  • Гадяцький район – 331;
  • Лубенський район –328 (+10);
  • Оржицький район – 275 (+7);
  • Гребінківський район – 255 (+1);
  • Чорнухинський район – 226.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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