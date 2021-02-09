Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
Померло:
Україна23771
Кременчук160
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Ще 7 кременчужан інфікувалися коронавірусом, серед них 4-місячне немовля

Сьогодні, 20:43 Переглядів: 255

 

14 пацієнтів одужало

12 лютого в місті зареєстрували сім нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.


За інформацією мерії Кременчука, заразилися чотири жінки віком від 49 до 57 років та два чоловіки віком 44 та 57 років, також захворіло чотиримісячне немовля. Із вперше виявлених випадків захворювання чотири пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, три пацієнти лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 34 пацієнти. Одужало ще 14 пацієнтів.


Загалом у місті нараховують 5773 випадки COVID-19, одужало 5465, померло 160 людей.

1
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: smebanking.news
Теги: коронавірус коронавирус
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх