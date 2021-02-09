Ще 7 кременчужан інфікувалися коронавірусом, серед них 4-місячне немовля

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12 лютого в місті зареєстрували сім нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.



За інформацією мерії Кременчука, заразилися чотири жінки віком від 49 до 57 років та два чоловіки віком 44 та 57 років, також захворіло чотиримісячне немовля. Із вперше виявлених випадків захворювання чотири пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, три пацієнти лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 34 пацієнти. Одужало ще 14 пацієнтів.



Загалом у місті нараховують 5773 випадки COVID-19, одужало 5465, померло 160 людей.