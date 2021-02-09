Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
Померло:
Україна23771
Кременчук160
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 4 773 українців, на Полтавщині – у 91

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 372

 

Одужало за добу 7 211 осіб

4 773 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 лютого, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 326 дітей та 212 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 000 осіб;
  • виписано з лікарень – 1 737 осіб;
  • летальних випадків – 116;
  • одужало – 7 211 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 40 899 (зокрема методом ПЛР – 25 835, методом ІФА – 15 064).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 262 867 осіб;
  • одужало – 1 106 155 осіб;
  • летальних випадків – 24 174;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 500 150.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (592), Львівській (373), м. Київ (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях.


Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 348 випадків;
  • Вінницька область – 307 випадків;
  • Волинська область – 117 випадків;
  • Дніпропетровська область – 297 випадків;
  • Донецька область – 147 випадків;
  • Житомирська область – 185 випадків;
  • Закарпатська область – 314 випадків;
  • Запорізька область – 153 випадки;
  • Івано-Франківська область – 592 випадки;
  • Київська область – 246 випадків;
  • Кіровоградська область – 12 випадків;
  • Луганська область – 52 випадки;
  • Львівська область – 373 випадки;
  • Миколаївська область – 150 випадків;
  • Одеська область – 143 випадки;
  • Полтавська область – 91 випадок;
  • Рівненська область – 130 випадків;
  • Сумська область – 103 випадки;
  • Тернопільська область – 168 випадків;
  • Харківська область – 189 випадків;
  • Херсонська область – 48 випадків;
  • Хмельницька область – 145 випадків;
  • Черкаська область – 122 випадки;
  • Чернівецька область – 243 випадки;
  • Чернігівська область – 98 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


 


Від початку карантину на Полтавщині діагностували 44 421 випадок захворювання на COVID-19. Одужали 41 104 (+78) жителі області, продовжують лікування 2 382 людини, зокрема 98 дітей.


Всього зареєстровано 935 летальних випадків, нових – 2 (Гадяч; Зіньківський район).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 91.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 17 108 (+6),
  • Кременчук – 5 720 (+6),
  • Горішні Плавні – 2 266 (+14),
  • Полтавський район – 1 820 (+4),
  • Миргород – 1 689 (+4),
  • Лубни – 1 387 (+16),
  • Лохвицький район – 1 150,
  • Зіньківський район – 1 021 (+1),
  • Карлівський район – 919 (+2),
  • Пирятинський район – 796 (+3),
  • Котелевський район – 777,
  • Новосанжарський район – 753 (+1),
  • Глобинський район – 701,
  • Кременчуцький район – 685 (+1),
  • Диканський район – 637,
  • Миргородський район – 624 (+4),
  • Шишацький район – 624 (+5),
  • Хорольський район – 572,
  • Кобеляцький район – 568,
  • Гадяч – 530,
  • Решетилівський район – 527 (+1),
  • Машівський район – 484,
  • Чутівський район – 480,
  • Семенівський район – 437 (+7),
  • Великобагачанський район – 419,
  • Козельщинський район – 350,
  • Гадяцький район – 324,
  • Лубенський район – 313 (+6),
  • Оржицький район – 264 (+10),
  • Гребінківський район – 253,
  • Чорнухинський район – 223.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.


 

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: заболеваемость статистика коронавірус

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх