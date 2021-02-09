За добу COVID-19 виявили у 4 773 українців, на Полтавщині – у 91

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4 773 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 лютого, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 326 дітей та 212 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 000 осіб;

виписано з лікарень – 1 737 осіб;

летальних випадків – 116;

одужало – 7 211 осіб;

здійснено тестувань за добу – 40 899 (зокрема методом ПЛР – 25 835, методом ІФА – 15 064).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 262 867 осіб;

одужало – 1 106 155 осіб;

летальних випадків – 24 174;

проведено ПЛР-тестувань – 6 500 150.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (592), Львівській (373), м. Київ (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях.





Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 348 випадків;

Вінницька область – 307 випадків;

Волинська область – 117 випадків;

Дніпропетровська область – 297 випадків;

Донецька область – 147 випадків;

Житомирська область – 185 випадків;

Закарпатська область – 314 випадків;

Запорізька область – 153 випадки;

Івано-Франківська область – 592 випадки;

Київська область – 246 випадків;

Кіровоградська область – 12 випадків;

Луганська область – 52 випадки;

Львівська область – 373 випадки;

Миколаївська область – 150 випадків;

Одеська область – 143 випадки;

Полтавська область – 91 випадок;

Рівненська область – 130 випадків;

Сумська область – 103 випадки;

Тернопільська область – 168 випадків;

Харківська область – 189 випадків;

Херсонська область – 48 випадків;

Хмельницька область – 145 випадків;

Черкаська область – 122 випадки;

Чернівецька область – 243 випадки;

Чернігівська область – 98 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









Від початку карантину на Полтавщині діагностували 44 421 випадок захворювання на COVID-19. Одужали 41 104 (+78) жителі області, продовжують лікування 2 382 людини, зокрема 98 дітей.





Всього зареєстровано 935 летальних випадків, нових – 2 (Гадяч; Зіньківський район).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 91.





Географія поширення інфекції:

Полтава – 17 108 (+6),

Кременчук – 5 720 (+6),

Горішні Плавні – 2 266 (+14),

Полтавський район – 1 820 (+4),

Миргород – 1 689 (+4),

Лубни – 1 387 (+16),

Лохвицький район – 1 150,

Зіньківський район – 1 021 (+1),

Карлівський район – 919 (+2),

Пирятинський район – 796 (+3),

Котелевський район – 777,

Новосанжарський район – 753 (+1),

Глобинський район – 701,

Кременчуцький район – 685 (+1),

Диканський район – 637,

Миргородський район – 624 (+4),

Шишацький район – 624 (+5),

Хорольський район – 572,

Кобеляцький район – 568,

Гадяч – 530,

Решетилівський район – 527 (+1),

Машівський район – 484,

Чутівський район – 480,

Семенівський район – 437 (+7),

Великобагачанський район – 419,

Козельщинський район – 350,

Гадяцький район – 324,

Лубенський район – 313 (+6),

Оржицький район – 264 (+10),

Гребінківський район – 253,

Чорнухинський район – 223.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.



