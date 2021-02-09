За добу COVID-19 виявили у 4 773 українців, на Полтавщині – у 91

Одужало за добу 7 211 осіб
4 773 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 лютого, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 326 дітей та 212 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 000 осіб;
- виписано з лікарень – 1 737 осіб;
- летальних випадків – 116;
- одужало – 7 211 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 40 899 (зокрема методом ПЛР – 25 835, методом ІФА – 15 064).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 262 867 осіб;
- одужало – 1 106 155 осіб;
- летальних випадків – 24 174;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 500 150.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (592), Львівській (373), м. Київ (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 348 випадків;
- Вінницька область – 307 випадків;
- Волинська область – 117 випадків;
- Дніпропетровська область – 297 випадків;
- Донецька область – 147 випадків;
- Житомирська область – 185 випадків;
- Закарпатська область – 314 випадків;
- Запорізька область – 153 випадки;
- Івано-Франківська область – 592 випадки;
- Київська область – 246 випадків;
- Кіровоградська область – 12 випадків;
- Луганська область – 52 випадки;
- Львівська область – 373 випадки;
- Миколаївська область – 150 випадків;
- Одеська область – 143 випадки;
- Полтавська область – 91 випадок;
- Рівненська область – 130 випадків;
- Сумська область – 103 випадки;
- Тернопільська область – 168 випадків;
- Харківська область – 189 випадків;
- Херсонська область – 48 випадків;
- Хмельницька область – 145 випадків;
- Черкаська область – 122 випадки;
- Чернівецька область – 243 випадки;
- Чернігівська область – 98 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Від початку карантину на Полтавщині діагностували 44 421 випадок захворювання на COVID-19. Одужали 41 104 (+78) жителі області, продовжують лікування 2 382 людини, зокрема 98 дітей.
Всього зареєстровано 935 летальних випадків, нових – 2 (Гадяч; Зіньківський район).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 91.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 17 108 (+6),
- Кременчук – 5 720 (+6),
- Горішні Плавні – 2 266 (+14),
- Полтавський район – 1 820 (+4),
- Миргород – 1 689 (+4),
- Лубни – 1 387 (+16),
- Лохвицький район – 1 150,
- Зіньківський район – 1 021 (+1),
- Карлівський район – 919 (+2),
- Пирятинський район – 796 (+3),
- Котелевський район – 777,
- Новосанжарський район – 753 (+1),
- Глобинський район – 701,
- Кременчуцький район – 685 (+1),
- Диканський район – 637,
- Миргородський район – 624 (+4),
- Шишацький район – 624 (+5),
- Хорольський район – 572,
- Кобеляцький район – 568,
- Гадяч – 530,
- Решетилівський район – 527 (+1),
- Машівський район – 484,
- Чутівський район – 480,
- Семенівський район – 437 (+7),
- Великобагачанський район – 419,
- Козельщинський район – 350,
- Гадяцький район – 324,
- Лубенський район – 313 (+6),
- Оржицький район – 264 (+10),
- Гребінківський район – 253,
- Чорнухинський район – 223.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.